Пропавшие в Уфе школьники вернулись домой и рассказали, где они были

В Уфе нашлись пропавшие несколько дней назад Юлия Мараева и Айгиз Миннибаев. История закончилась хэппи-эндом. Оказалось, что ребята ездили в соседнюю Казань – поступать в один из вузов. Счастливой новостью поделилась мама найденной Юли.

- Дочка вернулась сегодня, 27 июля, в 7 утра. Не знаю, почему они решили уехать и никому ничего не сказать. Но она показала документы из казанского вуза. Главное, что все живы и здоровы и дома, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» Наталия.

Напомним, что ребята пропали днем в понедельник, 24 июля. Вчерашние выпускники уехали кататься на велосипедах и никому ничего не сказали. Перепуганные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

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