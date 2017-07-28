Рогозин призвал власти Румынии ждать ответа на запрет пролёта в Кишинёв
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что власти Румынии получат ответ за отказ пропустить рейсовый самолёт авиакомпании S7 в Кишинёв.
«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолёта S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — написал Рогозин в Twitter.
Ранее стало известно, что летевший из Москвы в Кишинёв рейсовый пассажирский самолёт с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным на борту, которому власти Румынии не разрешили пролететь в Молдавию, совершит посадку в Минске.
Еще из этой рубрики:
Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии