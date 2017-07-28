Рогозин призвал власти Румынии ждать ответа на запрет пролёта в Кишинёв

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что власти Румынии получат ответ за отказ пропустить рейсовый самолёт авиакомпании S7 в Кишинёв.

«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолёта S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — написал Рогозин в Twitter. Читать Дмитрий Рогозин ✔@Rogozin Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://twitter.com/vesti_news/status/890909792499363841 … 864864 ответа

1 0771 077 Ретвитов

1 0981 098 отметок «Нравится» Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность Ранее стало известно, что летевший из Москвы в Кишинёв рейсовый пассажирский самолёт с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным на борту, которому власти Румынии не разрешили пролететь в Молдавию, совершит посадку в Минске.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







