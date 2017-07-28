Рогозин призвал власти Румынии ждать ответа на запрет пролёта в Кишинёв

28.07.2017 Автор: Рубрика: Новости России Отзывов нет »

Рогозин призвал власти Румынии ждать ответа на запрет пролёта в Кишинёв

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что власти Румынии получат ответ за отказ пропустить рейсовый самолёт авиакомпании S7 в Кишинёв.

«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолёта S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — написал Рогозин в Twitter.

 Читать

Дмитрий Рогозин

@Rogozin

Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://twitter.com/vesti_news/status/890909792499363841 

16:02 - 28 июл. 2017 г.
Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

Ранее стало известно, что летевший из Москвы в Кишинёв рейсовый пассажирский самолёт с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным на борту, которому власти Румынии не разрешили пролететь в Молдавию, совершит посадку в Минске.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 16 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Рогозин призвал власти Румынии ждать ответа на запрет пролёта в Кишинёв"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
51, за 0,230