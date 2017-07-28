Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа в связи с возросшей популярностью этих салонов

Роспотребнадзор составил список рекомендаций для мужчин, которые пользуются услугами барбершопов, как отличить плохой салон от хорошего. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, о чем информирует РИА Новости, стало известно порталу rsute.ru.

\" В России становятся популярными \"барбершопы\" — это салоны красоты исключительно для мужчин, где можно сделать стрижку, придать форму усам и бороде, побриться. На открытие барбершопа распространяются стандартные требования, предъявляемые к обычной парикмахерской, то есть перед открытием нужно уведомить Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности\", — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, посетителям барбершопов следует обратить внимание на то, что перед началом и после обслуживания клиента мастер должен тщательно вымыть руки с мылом. Клиентам также рекомендуется проследить, как дезинфицируются инструменты.

\"Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция и стерилизация применяемых изделий и инструментов. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос мастер обязан мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в растворах дезинфицирующих средств\", — говорится в рекомендациях.

Кроме того, салон обязан при обслуживании обеспечить каждого клиента индивидуальным комплектом чистого белья. Это могут быть и одноразовые шапочки, накидки, салфетки. Роспотребнадзор также отмечает, что если мастер использует при стрижке пеньюар из синтетической ткани, \"то это возможно только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком\".

Уточняется, что удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. Допускается использование кисточек для удаления остриженных волос только при условии их дезинфекции после каждого клиента.

В ведомстве отмечают, что парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии, не просроченные сроки годности и русский перевод потребительской информации. Кроме того, у каждого работника должна быть личная медицинская книжка установленного образца с результатами медицинских и лабораторных обследований.

\"Потребители, у которых возникают вопросы по соблюдению обязательных санитарных требований в барбершопах, могут обратиться с жалобой в управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации\", — подчеркивается в сообщении.

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