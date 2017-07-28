Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков в 2018 году

28.07.2017 Автор: Рубрика: Новости России Отзывов нет »

Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков в 2018 году

В этом году в двух городах пройдет эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями, в случае его успеха население по всей стране в 2018 году может быть освобождено от обязательной поверки счетчиков, заявил в интервью руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

"На наш взгляд, эксперимент можно будет точно сделать в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге. Но опять же, не в городе в целом, а в районе или даже отдельном многоквартирном доме. Думаю, что в ближайшее время мы попробуем провести первые такие поверки… В следующем году, если это будет поддержано, попробуем это реализовать уже в рамках общенационального решения", – сказал Абрамов, отметив, что речь идет о поверке счетчика без его замены.

По его словам, пока Росстандарт обсуждает эту инициативу с Минстроем и Минпромторгом. Сегодня есть договорённость, что до внесения изменений в законодательство будет проводиться централизованная поверка счетчиков в отдельных небольших городах или районах.

"Наше убеждение: это, во-первых, будет дешевле, во-вторых, если мы будем работать не индивидуально с жильцами, а с управляющей компанией, это будет быстрее. Как нам кажется, это позволит исключить мошенничество, когда какие-то непонятные компании навязывают какие-то непонятные услуги по поверке", – заключил Абрамов.

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