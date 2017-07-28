Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой: прямая онлайн-трансляция

28.07.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Никита Пресняков и Алена Краснова

Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой: прямая онлайн-трансляция

Свадьба внука Пугачевой Никиты Преснякова и Алены Красновой состоялась 27 07 17 – фото, видео, новости. Торжество, на которое приглашены 200 человек, состоялось в подмосковном поселке Жаворонки.

26-летний внук Пугачевой женился на соседке по даче – 20-летней студентке Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Пара встречалась с 17-летия новобрачной, а знакомы они были еще раньше. На свадьбу для невесты заказали два платья, а ее голову украсила бриллиантовая диадема, пишут Вести. ру.

В качестве подарка на свадьбу внуку Пугачева преподнесла шикарные апартаменты в центре российской столицы (стоимость 60 млн рублей). Также Никита стал обладателем особняка в Малых Бережках, ранее принадлежавшего бабушке. Как раз там познакомились и провели свое детство молодожены, передает 360tv.ru.

Свадьба внука Пугачевой Никиты Преснякова и Алены Красновой – новости. Пара расписалась в ЗАГСе в Барвихе. Прежде, чем туда поехать, Никите пришлось выкупать невесту у ряженых казаков, осыпая их деньгами, и отгадывая загадки, –  сообщает Обозреватель.

Первые фото и видео со свадьбы внука Пугачевой уже появились в сети:

 

Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой 27 07 17 видео:

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