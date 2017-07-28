Убийственное фото: большая волна смыла китайскую туристку со скалы в Таиланде

Тридцатилетняя туристка из Китая погибла во время фотосессии на острове Пхукет в Таиланде. Трагедия произошла в районе пляжа Камала Бич, передает РИА Новости. Женщина стояла на скале спиной к морю и позировала своему мужу, который ее фотографировал. Внезапно большая волна смыла китаянку со скалы и унесла в море.

Супруг и друзья пытались ее спасти. На место происшествия были вызваны спасатели. Женщину вытащили из воды, но она была уже мертва.

Сейчас на многих пляжах Пхукета выставлены красные флажки, запрещающие купание. В стране идет сезон дождей, он продолжается с середины мая по октябрь. На курортах южного Таиланда часто бывают штормы, волны достигают высоты до трех метров.

Ранее в Таиланде российский турист провел сутки в открытом море. Мужчину унесло мощным течением, когда он плавал с маской и ластами в районе острова Пхукет.

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