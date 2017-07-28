Ученые раскрыли необычную связь между алкоголем и диабетом

Наблюдения за здоровьем датчан показали, что регулярное употребление умеренного количества вина или пива (но не крепких спиртных напитков) заметно снижает вероятность развития диабета и связанных с ним метаболических расстройств, говорится в статье, опубликованной в журнале Diabetes.

"В прошлом наши коллеги замечали, что умеренное употребление алкоголя заметно снижает вероятность развития диабета и у мужчин, и у женщин. С другой стороны, алкоголизм, наоборот, повышает вероятность его развития до максимума. Разночтения в результатах этих наблюдений заставили нас проверить, как частота употребления спиртного влияет на эту связь", — пишут Янне Толструп (Janne Tolstrup) из университета Южной Дании в Копенгагене и ее коллеги.

По статистике ВОЗ, в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом. Причем каждые девять из десяти страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину, а 80% больных проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.

За последние годы ученые раскрыли множество факторов, влияющих на развитие диабета, в том числе связанных с экологией, микрофлорой кишечника и даже тем, как устроены не только гены человека, но и их белковая "обертка".

Как рассказывает Толструп, при изучении этих закономерностей ученые стали замечать, что на вероятность развития диабета сильно влияет то, употребляет ли человек алкоголь. Первые попытки разобраться привели к противоречивым результатам, заставившим медиков говорить о том, что такая зависимость возможна только для некоторых типов спиртных напитков, или о том, что ее не существует вовсе.

Толструп и ее коллеги предположили, что одновременно позитивное и негативное влияние спиртного на вероятность развития диабета может быть связано не с объемом и не с марками алкоголя, а с тем, как именно человек пьет.

Для поиска ответов на этот вопрос медики проанализировали информацию, собранную медицинскими службами Дании в рамках проекта DANHES, в котором участвовали около 70 тысяч жителей страны. За пять лет наблюдений почти две тысячи из них заболели диабетом, и эти данные позволили авторам статьи понять, как же именно связаны алкоголь и вероятность развития болезни.

Ученые обнаружили интересную зависимость – оказалось, что вероятность заполучить диабет зависит не только от объемов спиртного, но и того, как часто участники DANHES его употребляли. В частности, датчане, которые выпивали часто, но мало, гораздо реже страдали от диабета. Для мужчин вероятность развития болезни сокращалась на 27%, а для женщин – на 32%. Сильнее всего эта зависимость проявлялась у людей, выпивающих четыре-раза в неделю, а слабее всего — у тех, кто пил всего раз, но много.

Что интересно, ученые не смогли обнаружить связь между запоями и развитием диабета, зато им удалось показать, что вино — действительно наиболее полезный из всех спиртных напитков. Толструп и ее коллеги связывают это с тем, что в вине есть полифенолы, благотворно влияющие на уровень сахара в крови. Чуть хуже работало пиво – оно сильно снижало вероятность развития диабета у мужчин, но никак не влияло на женщин.

С другой стороны, частота употребления водки и прочих крепких напитков на развитии диабета не сказывалась, что может объяснять, почему раньше ученые получали противоречивые результаты. Все это, как считают авторы статьи, следует учитывать при профилактике диабета и борьбе с ним.

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