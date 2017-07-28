В Крыму заявили о полном отключении электроэнергии на полуострове

В Крыму полностью отключена электроэнергия. Об этом заявил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

По его словам, сработавшая противоаварийная автоматика привела к отключению всех четырёх веток энергомоста в Крым.

«Произошло отключение четырёх линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются», — цитирует «Крыминформ» Белика.

В сообщении говорится, что на улицах Симферополя отключены светофоры, встали троллейбусы. Продовольственные магазины закрыты. Крупные инфраструктурные объекты подключаются к резервным источникам электроснабжения.

ОБНОВЛЕНО 16:00

Подача электричества в Крым полностью восстановлена, а энергомост через Керченский пролив работает в штатном режиме. Об этом РИА "Новости" сообщил член Комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет.

Причиной локального блэкаута стало замыкание со стороны Тамани: ЛЭП отключились из-за слишком жаркой погоды. В энергосистеме сработала защитная автоматика, но подача электричества на полуостров была приостановлена.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







