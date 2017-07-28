В школьных столовых Екатеринбурга нашли хлеб с наценкой в 2 тыс. процентов

В столовых нескольких школ Екатеринбурга обнаружили продукцию, наценка на которую доходила до 2 тыс. процентов, что является нарушением законодательства. В том числе, огромная наценка делалась на ржаной хлеб, передает корреспондент Znak.com.

По сообщению Региональной энергетической комиссии Свердловской области, такие нарушения были допущены екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Столовая № 41» при оказании услуг общественного питания в школах № 75, 117 и 7. «Размер наценки на покупные товары, реализуемые порционно и в индивидуальной упаковке при общеобразовательном учреждении, составил от 29,22 до 1943,06% вместо 20%. Например, наценка на хлеб ржаной, реализуемый порционно, составила 1943,06% вместо 20% к цене приобретения», — отметили в РЭК. Сказать, сколько стоил хлеб в абсолютных цифрах, в РЭК отказались, попросив сделать официальный запрос.

Кроме того, завышенная наценка устанавливалась на сырье и полуфабрикаты, которые использовались для приготовления кулинарной продукции собственного производства. По данным РЭК она составила от 61,01 до 822,48% вместо 60%. Так, наценка на какао составила 312,37% вместо положенных 60%.

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