Кафельников: я попал в «ад», дальнейшая жизнь начинает терять смысл

Олимпийский чемпион и двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников попросил о помощи в своём аккаунте в «Твиттере».

«Не могу больше в себе держать! Помогите. Я — отец-неудачник! Вот что самое противное для любого родителя — осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в «ад»! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл», — написал Кафельников.

Следующая запись Кафельникова в «Твиттере» состоит из слова «наркотики» и двух смайликов: направленного вниз большого пальца и черепа со скрещенными костями.

Что именно произошло с Кафельниковым — неизвестно. «Чемпионат» связался с Кафельниковым по телефону, но 43-летний теннисист отказался от комментариев. «Делайте выводы сами», — сказал Евгений.

Страница Евгения Кафельникова в «Твиттере» Фото: «Твиттер»

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