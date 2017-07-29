Просвечивающие трусы Медведева стали хитом интернета

Темой для бурного обсуждения в интернете стали трусы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, неудачный кадр с которыми опубликовал в своем инстаграме телеканал «Кубань 24».

Соответствующие фотографии появились еще 24 июля, однако пользователи обратили внимание на них лишь вчера, после чего запись была удалена, однако успела широко разойтись в Сети.

На фото Медведева видна широкая полоска трусов с надписью Calvin Klein, просвечивающая из-под тонкой белой рубашки премьера.

Посмотреть изображение в Твиттере Читать Экономика РФ @PutinsEconomy Нам море по колено, критика побоку, а трусы по грудь 5656 ответов

180180 Ретвитов

2711 отметка «Нравится» Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

В итоге трусы премьера стали объектом бурного обсуждения, которое подхватили не только пользователи твиттера и различных развлекательных сайтов, но и новостные ресурсы.

Читать Миша @slowmoishe Вы еще поучите Медведева трусы носить! 22 ответа

55 Ретвитов

99 отметок «Нравится» Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

Читать Вано @vano_bro Денег нет, но трусы держатся: в сети хохочут над конфузом Медведева #Россия ответов

11 Ретвит

11 отметка «Нравится» Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

Читать Миша Березин @pozvolte Ого у Медведева трусы кельвин кляйн ну ничего себе кто бы мог подумать 33 ответа

11 Ретвит

1010 отметок «Нравится» Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

Читать @OraclePigFuntik под твитом про трусы Медведева радуются фетишисты ответов

Ретвитов

отметок «Нравится» Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

Читать Константин Петров @Kostya3107 А Навальный уже трусы Медведева расследовал? 44 ответа

88 Ретвитов

1818 отметок «Нравится» Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

Пресс-служба премьер-министра пока никак не отреагировала на эти записи.

Напомним, что ранее не менее бурно обсуждались ботинки Медведева за 50 тысяч рублей, на которые обратил внимание ФБК.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







