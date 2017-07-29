Просвечивающие трусы Медведева стали хитом интернета

29.07.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Просвечивающие трусы Медведева стали хитом интернета

Темой для бурного обсуждения в интернете стали трусы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, неудачный кадр с которыми опубликовал в своем инстаграме телеканал «Кубань 24».

Соответствующие фотографии появились еще 24 июля, однако пользователи обратили внимание на них лишь вчера, после чего запись была удалена, однако успела широко разойтись в Сети.

На фото Медведева видна широкая полоска трусов с надписью Calvin Klein, просвечивающая из-под тонкой белой рубашки премьера.

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Экономика РФ @PutinsEconomy

Нам море по колено, критика побоку, а трусы по грудь

19:47 - 27 июл. 2017 г.
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В итоге трусы премьера стали объектом бурного обсуждения, которое подхватили не только пользователи твиттера и различных развлекательных сайтов, но и новостные ресурсы.

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Миша @slowmoishe

Вы еще поучите Медведева трусы носить!

21:09 - 27 июл. 2017 г.
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Вано @vano_bro

Денег нет, но трусы держатся: в сети хохочут над конфузом Медведева #Россия

23:18 - 27 июл. 2017 г.
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Миша Березин @pozvolte

Ого у Медведева трусы кельвин кляйн ну ничего себе кто бы мог подумать

19:29 - 27 июл. 2017 г.
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🐷🤗✨ @OraclePigFuntik

под твитом про трусы Медведева радуются фетишисты

8:35 - 28 июл. 2017 г.
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Константин Петров @Kostya3107

А Навальный уже трусы Медведева расследовал?

9:26 - 28 июл. 2017 г.
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Пресс-служба премьер-министра пока никак не отреагировала на эти записи.

Напомним, что ранее не менее бурно обсуждались ботинки Медведева за 50 тысяч рублей, на которые обратил внимание ФБК.

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