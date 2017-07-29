Просвечивающие трусы Медведева стали хитом интернета

Нам море по колено, критика побоку, а трусы по грудь
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Темой для бурного обсуждения в интернете стали трусы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, неудачный кадр с которыми опубликовал в своем инстаграме телеканал «Кубань 24».
На фото Медведева видна широкая полоска трусов с надписью Calvin Klein, просвечивающая из-под тонкой белой рубашки премьера.
ЧитатьЭкономика РФ @PutinsEconomy
Нам море по колено, критика побоку, а трусы по грудь
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5656 ответов
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180180 Ретвитов
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2711 отметка «Нравится»
В итоге трусы премьера стали объектом бурного обсуждения, которое подхватили не только пользователи твиттера и различных развлекательных сайтов, но и новостные ресурсы.
ЧитатьМиша @slowmoishe
Вы еще поучите Медведева трусы носить!
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ЧитатьВано @vano_bro
Денег нет, но трусы держатся: в сети хохочут над конфузом Медведева #Россия
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ЧитатьМиша Березин @pozvolte
Ого у Медведева трусы кельвин кляйн ну ничего себе кто бы мог подумать
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Читать@OraclePigFuntik
под твитом про трусы Медведева радуются фетишисты
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ЧитатьКонстантин Петров @Kostya3107
А Навальный уже трусы Медведева расследовал?
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Пресс-служба премьер-министра пока никак не отреагировала на эти записи.
Напомним, что ранее не менее бурно обсуждались ботинки Медведева за 50 тысяч рублей, на которые обратил внимание ФБК.