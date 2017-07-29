Самый лучший пиарщик страны. Как Медведев случайно рекламирует товары и бренды

Гардероб премьер-министра России Дмитрия Медведева постоянно становится темой для обсуждений и расследований — как трусы премьера от Calvin Klein, которые случайно попали в объектив региональных фотографов. Почти каждое такое обсуждение случайно становится рекламой бренда — и это не только продукция Apple, но и ботинки, дешёвые часы, мотороллеры и многое другое. Medialeaks рассказывает, какие товары случайно и бесплатно прорекламировал Медведев, а также представляет, как бы выглядели рекламные плакаты брендов с Медведевым в качестве модели.

Никому не говорите, это Ralph Lauren

Осенью 2016 года Медведев вместе с российским президентом Владимиром Путиным посетил Новгородскую область и отправился в плавание с местными рыбаками на озеро Ильмень, после чего разделил с ними рыбацкий обед. В соцсетях нашли сразу несколько поводов для шуток и конспиративных теорий о том, что рыбаки были ненастоящими, а произошедшее было постановкой.

Блогеры обратили внимание на то, что рыбаки слишком опрятно одеты для честных тружеников, не используют перчатки, защищающие от мозолей при работе с сетью, а спустя четыре месяца появились на совершенно другом мероприятии, которое посетил Путин. Несмотря на то, что некоторых из рыбаков всё-таки нашли в соцсетях, догадки о том, что роль рыбаков сыграли сотрудники ФСО, положили начало серии мемов. Другие догадки в это время строились вокруг куртки премьера — на её рукаве были отчётливо заметны срезанные нашивки, похожие на опознавательные знаки армии США.

На самом деле, нашивки с куртки премьера никто не срезал, и разгадка оказалась гораздо проще — таков был изначальный вид куртки от Ralph Lauren, которую Медведев надел во время поездки на озеро. При этом модель в ряду люксового бренда не самая дорогая — это была куртка Cotton Utility Jacket за 295 долларов (почти 18 тысяч рублей), хотя у «Ральфа» есть и верхняя одежда, которая стоит в десять раз дороже. В результате премьер ненадолго стал негласным лицом марки в России.

Галоши на зависть

Представители отдела расследований ФБК прошлым летом пожаловались в твиттере на то, что Медведев носит обувь за 50 тысяч рублей, но при этом советует пенсионерам «держаться». Под прицел ФБК попали ботинки премьера от малазийского модельера Jimmy Choo стоимостью 725 долларов (50 000 рублей).

Пользователи соцсетей в основном не согласились с претензиями ФБК, а депутат от «Яблока» Максим Кац ответил, что даже он может позволить себе подобные траты на одежду, хотя его зарплата меньше, чем у Медведева. Обсуждение оксфордов премьера дошло даже до представителей компании — те дали комментарий, указав на то, что Медведев носит далеко не самые дорогие туфли от бренда.

Но, по мнению представителей ФБК, премьеру не стоило «одеваться в последние коллекции дорогих брендов» при нынешней ситуации с зарплатами в России. В ответ на это комментаторы указали, что Jimmy Choo — не такой уж дорогой бренд, а туфли Медведева к его последней коллекции не относятся. Хотя и похожи на галоши.

Померяемся кроссами

В нашумевшем расследовании ФБК «Он вам не Димон» сторонники Алексея Навального утверждали, что на яхты, дворцы и виноградники Медведева им удалось выйти из-за ошибок, которые допускал премьер, пополняя свой гардероб через интернет-магазины — он не позаботился о конспирации, когда заказывал себе несколько пар кроссовок Nike и Adidas.

Сами по себе кроссовки в списке были не слишком дорогими (от ста до трёхсот долларов за пару), но сотрудники ФБК обратили внимание на то, что заказов было очень много — согласно расследованию, за три месяца премьер заказал себе 20 пар кроссовок одних и тех же брендов в одних и тех же магазинах. В какой-то момент кроссовки даже попытались сделать одним из символов митингов — Навальный призвал сторонников приходить на шествия с ненужными кроссовками и закидывать их на линии электропередач.

Стоит отметить, что идея Навального сработала — люди действительно приносили на митинг кроссовки и пытались забросить их на провода в месте проведения митинга.

Всё выше, выше и выше

Обувь Медведева часто становится темой не только антикоррупционных расследований, но и шуток в соцсетях. Из-за небольшого роста премьер почти всегда надевает на официальные встречи и мероприятия обувь на высокой подошве. Иногда стремление премьера смотреть на собеседников свысока доходит до ситуаций, которые некоторые считают абсурдными — самой известной из них стала встреча Медведева с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2014 году, на которую он пришёл в «дерби» — ботинках на очень высокой подошве, которые гораздо чаще можно увидеть на ногах молодых модников, чем у официальных лиц высокого ранга.

Модель ботинок, которую заметили на ногах Медведева, опознали достаточно быстро — это ботинки Prada с трёхсантиметровой подошвой. Стоимость обуви (а стоят они 770 евро) в соцсетях обсуждали гораздо меньше, чем факт того, что Медведев идёт на подобные ухищрения, чтобы не казаться таким низким политиком.

Галстук для тру-хипстера

Выступая перед депутатами «Единой России» в феврале Дмитрий Медведев ненароком похвастался одним из своих галстуков, который, казалось бы, не слишком соответствует официальным встречам российских политиков — на нём были изображены культовые итальянские мотороллеры Vespa, которые в конце нулевых наводнили Москву в связи с модным в то время трендом в среде хипстеров.

Галстук премьера мог стоить не слишком дорого — точь-в-точь такой же нашли в испанском интернет-магазине всего за 35 евро. Зато рисунок на нём в очередной раз заставил пользователей вспомнить, как тяготеет к трендам конца нулевых российских премьер: айфоны, айпады, зеркалочки, вельветовые пиджаки, селфи в инстаграме. Только скутера не хватает.

Маленькие часики смеются

Не только пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попадался на камеры с весьма дорогими часами — на руках Медведева в разное время замечали золотые часы за 32 тысячи долларов и за 25 тысяч — и всё от люксового бренда Breguet. Но эти часы премьер надевал во время различных переговоров и встреч с международными политиками, а в обычные дни в объектив фотоаппаратов попадали совершенно другие бренды.

На заседания правительства Медведев не раз приходил с Apple Watch Sport — вариацией известного устройства стоимостью около 100 тысяч рублей. Примечательно, что носил их Медведев со строгими деловыми костюмами — как и, к примеру, часы Swatch Wee Hours, «умные» часы известного бренда, стоимостью всего 100 долларов. Даже его часы Garmin Quatix 3 предназначены скорее для туристических походов и плавания под парусом, чем для посещений деловых мероприятий. А в этом году премьер стал надевать к костюму спортивные часы Casio G-SHOCK за 12 000 рублей, и совершенно этого не стесняется — лучшего пиарщика этой компании ещё стоит поискать.

Серый и неприметный

Очередные кроссовки от Nike на Медведеве увидели, когда он тренировался и пил чай с Путиным в Ясной поляне в августе 2015 года. Фотографии с этой тренировки (особенно с распитием чая) разлетелись на мемы, но ещё больше внимания привлекла одежда представителей власти — их спортивные костюмы журналисты оценили почти в 230 тысяч рублей.

При этом обсуждалась только куртка и треники Путина от Loro Piana — марку серого спортивного костюма Медведева блогеры определить так и не смогли. Зато его кроссовки Nike Air Max бросились в глаза многим комментаторам: во-первых, они не подходят для тренировок в спортзале и относятся к обычной уличной обуви, а во-вторых — как и у дерби от Prada, у этих кроссовок была старая-добрая завышенная подошва. И, конечно, они выглядели стильно, улично и молодёжно.

И, конечно, подборка рекламных кампаний от Дмитрия Медведева была бы неполной без ролика о правилах дорожного движения, в котором он пытался рассказать об отмене доверенностей на управление автомобилем. Ролик был снят так необычно, будто его целью было не донесение до зрителей информации о доверенностях, а реклама BMW X5, на которой премьер разъезжает в видео. Для того, чтобы создать на это пародии, не требовалось даже менять видеоряд — ролик почти идеально подходил под заготовку для рекламы. Наслаждайтесь.

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