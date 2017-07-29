«Татарскую Аллу Пугачеву» Ханию Фархи убил оторвавшийся тромб

В минувший четверг, 27 июля, не стало одной из самых ярких звезд национальной эстрады, народной артистки двух братских республик - Башкирии и Татарстана Хании Фархи . «Татарская Алла Пугачева», как часто называли певицу поклонники, скоропостижно скончалась во время поездки в родную Башкирию.

УМЕРЛА ПО ДОРОГЕ В БОЛЬНИЦУ

Внезапная смерть Хании Фархи стала настоящим шоком для ее родных, коллег и многочисленных поклонников: певицу считали своей и в Татарии, и в Башкирии. Трагедия произошла на малой родине певицы, в деревне Верхние Татышлы Татышлинского района республики, куда она приехала навестить мать.

- Хания всегда говорила, что в ее роду много долгожителей: ее отец умер в восемьдесят, а маме сейчас 87 лет, - рассказали «Комсомолке» близкие певицы. - Мы и представить себе не могли, что с ней может такое случиться...

87-мама певицы всю жизнь прожила в Татышлинском районе Башкирии. На фото певица с мамой и младшей дочерью Алсу

В четверг, во второй половине дня 57-летняя Хания внезапно почувствовала себя очень плохо, родственники вызвали скорую, но спасти певицу медики не успели - она умерла по дороге в больницу. Как стало известно, причиной внезапной кончины любимицы публики стал оторвавшийся тромб. Близкие рассказали, что со здоровьем у певицы в последнее время были проблемы: за неделю до смерти врачи даже настаивали на срочной госпитализации, но ложиться в больницу артистка категорически отказывалась, надеялась, что все обойдется. Друзьям она на здоровье никогда не жаловалась.

- Но в последнее время Хания словно предчувствовала что-то и при первой же возможности приезжала на родину, старалась как можно больше времени проводить с близкими, - говорят друзья певицы. - Кроме мамы, у нее в Башкирии много родни: сестры, брат, здесь живет и младшая дочка Хании - Алсу, которая только год назад вышла замуж за уфимца.

Большая семья певицы : муж, дочери и внучки

Сейчас близкие не могут прийти в себя от обрушившегося на них горя. У артистки остался муж Габдулхай Биктагиров - ее директор и продюсер, дочки - старшая Амина и младшая Алсу. Тридцатилетняя Амина уже трижды сделала знаменитую маму бабушкой: у нее в семье подрастает десятилетняя Амина, трехлетняя Ясмина и малыш Рамазан, который появился на свет всего два месяца назад.

- Внук родился настоящим батыром – 3800 г, я так счастлива, ведь сама всегда мечтала родить сына, - признавалась Хания Фархи, став бабушкой в третий раз.

К сожалению, понянчить долгожданного внука певице так и не пришлось. Безвременная смерть разрушила все ее планы. В одном из интервью Хания как-то обмолвилась, что хотела бы умереть в родной деревне, но похоронить ее нужно в Казани, где она и прожила большую часть своей жизни. Слова певицы оказались пророческими - она будет покоиться на Ново-Татарском кладбище Казани.

СОБИРАЛА ПО ПЯТНАДЦАТЬ АНШЛАГОВ ПОДРЯД

- Не могу поверить, что ее больше нет с нами - это без преувеличения невосполнимая утрата, - сказал «Комсомолке» уфимский композитор УралРашитов, автор большинства хитов певицы. - Нам всем будет не хватать прекрасного голоса Хании, она была настоящей царицей эстрады, я ее так и называл. Бывая в Казани, я часто останавливался в ее доме: она настаивала на этом, и спорить с ней было просто бесполезно. Хотя у нее была помощница по хозяйству, она всегда сама готовила для гостей. Ее муж даже шутил по этому поводу: мол, ради меня к плите не встает, а стоит тебе появиться, сразу мясо жарит. Хания была очень гостеприимной хозяйкой, душевный и светлый человек.

Хания очень любила детей и всегда мечтала о сыне. На фото с сыном Урала и Азалии Рашитовых - Муратом

Урал Рашитов рассказал, что у артистки было много планов на будущее, они собирались записывать совместный диск.

Хания Фархи часто выступала на родине, как-то собрала в Уфе аж пятнадцать аншлаговых концертов подряд - случай для башкирской столицы беспрецедентный. Была в гостях и у уфимской «Комсомолки». После пресс-конференции в очередь сфотографироваться с певицей выстроились даже те, кто ни разу не был на ее концертах - Хания всегда умела расположить к себе людей и была невероятно добрым, отзывчивым человеком, умела дружить по-настоящему. Когда полтора года назад трагически погибла ее подруга, 36-летняя звезда национальной эстрады, исполнительница хита «Туган як» Василя Фаттахова и ее новорожденная дочка осталось без матери, Хания Фархи даже хотела удочерить малышку.

Молодые коллеги всегда с большим уважением относились к певице, узнав о ее смерти, многие выразили соболезнование на своих страничках в соцсетях.

- Не стало моей творческой мамы, - написал Радик Юльякшин в Инстаграм.- Хания-апай, реально очень больно. Открытое сердце, простота, широта души. Наша эстрада осиротела...

ПЕЛА В РУССКОМ ХОРЕ ИМЕНИ ПЯТНИЦКОГО

Родную башкирскую деревню Верхняя Салаевка, которой давно уже и не существует, будущая примадонна национальной эстрады покинула, когда ей было всего семнадцать лет. Поехала покорять Москву с одним маленьким чемоданчиком и без копейки в кармане: ее семья жила не богато, кроме собственных шестерых детей родители воспитывали еще пятерых племянников и смогли собрать дочке деньги только на поезд до столицы. Хотя юная Хания мечтала о сцене, вместо театрального или музыкального училища ей пришлось поступить в текстильное. Зато у нее было место в общежитии и тридцать рублей стипендии. Денег, конечно, катастрофически не хватало, и порой девушка ела лишь раз в день, но она никогда не жаловалась на трудности.

Уфимский композитор Урал Рашитов и его жена Алия дружили с Ханией и ее мужем (на фото - крайний слева).

Хания закончила Текстильный институт, а потом все-таки поступила в музыкальное училище им. Иполлитова-Иванова и одно время даже пела в русском хоре имени Пятницкого. А еще будущую звезду эстрады, обладательницу яркой внешности и хорошего голоса, часто звали выступить на встречах татар в Москве, на одной из которых ее пригласили перебраться в Казань.

В татарской столице Хания стала работать в драматическом театре, вышла замуж и сменила свою девичью фамилию Хамидуллина на фамилию первого мужа, став Галиевой. Но имя артистки Хании Галиевой на афишах красовалось недолго - вскоре ее сократили из театра.

- Я была в полном отчаянии, - вспоминала певица. - К счастью, друзья вскоре пригласили меня работать в Московскую филармонию ведущей концертов. Мы много гастролировали, а позже я пела в ансамбле «Байрам».

В то время на афишах певица уже фигурировала как Фания Фархи: она первой из звезд национальной эстрады взяла творческий псевдоним, сократив часть имени отца - Фархислама.

РОКОВОЙ УДАР ПОДОРВАЛ ЗДОРОВЬЕ

Многочисленные поклонники артистки долгое время даже представить себе не могли, что у их любимицы серьезные проблемы со здоровьем. Первый тревожный звонок прозвенел четыре года назад, в канун 2013 года: певица поскользнулась на улице, неудачно упала и сильно ударилась головой. Поначалу к врачам не обращалась, хотя были сильные боли.

- Думала, все обойдется, - рассказывала Хания в интервью «Комсомолке». - В конце года было много концертов, корпоративов, на одном из них, отыграв программу, я потеряла сознание. Оказалась, что у меня образовалась огромная гематома, пришлось делать операцию - она длилась четыре часа.

Немногие знают, что певица перенесла и инсульт, и операцию по удалению камней из желчного пузыря. Одним словом, болячек хватало, но оставлять сцену она не хотела.

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