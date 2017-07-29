Тост Аллы Пугачевой на свадьбе Никиты Преснякова и Алены Красновой: «Если вдруг поссоритесь, не уходите в ночь!»

Свадьба сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего Никиты Преснякова с его возлюбленной Аленой Красновой отгремела в подмосковном банкетном зале «Жаворонки».

Сначала Никита и Алена расписались в ЗАГСе в Барвихе, а потом отправились на основное торжество — церемонию для семьи и друзей.

На свадьбу собрались все родные и близкие друзья молодоженов.

Максим Галкин, Алла Пугачева и Филипп Киркоров поздравили Никиту Преснякова со свадьбой. На праздничную церемонию позвали около 200 гостей. "Комсомолка" следит, как гуляет свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой

Невесту торжественно вывел к алтарю папа.

Потом Алена и Никита обменялись клятвами собственного сочинения, в которых сказали друг другу слова любви.

Создавать праздничное настроение жениху и невесте помогал знаменитый балет «Тодес». Танцоры участвовали в специальных номерах-сюрпризах, которые приготовили для гостей новобрачные.

— Жених и невеста были невероятно красивыми, — рассказывает крестная мама Никиты Преснякова Алина Редель. — Свадьба была молодежной, очень необычной. Никита и Алена все придумали сами, никого не допускали к подготовке праздника.

Особенно мне понравился танец жениха и невесты. Они специально его разучивали (танец молодым помогли подготовить артисты цирка на Цветном бульваре). Алена и Никита с помощью специальных трапеций парили над залом. Получился волшебный танец в стиле «Цирка дю Солей».

Никита Пресняков и Алена Краснова исполняют свадебный танец.

Кстати, создатель номера молодых - руководитель Центра Циркового искусства В.В. Головко, а репетитор и хореограф - Павел Каверин.

Дедушка жениха Миколас Орбакас (кстати, выпускник циркового училища) прослезился, наблюдая за экстремальным танцем молодых.

— Мои гены! По себе знаю, что обычно артисты мандражируют перед выходом на манеж. Никита и Алена сделали потрясающий номер с актерской подачей. Я был просто потрясен. До слез! Ребята, жду от вас правнуков! — сказал новобрачным Миколас Орбакас.

А потом и невеста не смогла сдержать слез. Во время благодарственной речи родителям Алена поблагодарила Кристину Орбакайте за сына и расплакалась.

Для молодых в этот вечер выступали Кристина Си, группа «Марсель», «УмаТурман» и другие артисты.

— Да простит нас Алла Борисовна, сегодня мы споем ее песню «А знаешь, все еще будет!» — объявил со сцены Владимир Кристовский.

Кристина Орбакайте не выдержала и тоже вышла на сцену. Ведь эту песню много лет назад юная Кристина пела вместе со своей мамой.

А потом сказала речь Алла Борисовна. Примадонна в этот вечер тоже была одета, словно невеста, в белое кружевное платье и белые полуботинки на каблуках. Выглядела замечательно.

orbakaite_k orbakaite_k Ах, эта свадьба!! Настроение) королева-мать!

— Аленушка, я тебя очень прошу, — обратилась к невесте Пугачева. — Если будут ссоры, главное, в ночь никуда не уходить. Не разговаривайте, разойдитесь по комнатам. Только не уходите из дома.

Алла Борисовна напомнила гостям, что Никита с Аленой познакомились на даче.

#свадьбагода

— Я помню, купила себе имение в Бережках, смотрю, едет мне навстречу на велосипеде симпатичная девочка. Если бы знала, что вы будете вместе, тогда бы еще начала к тебе присматриваться, — вспомнила о своем первом впечатлении о невесте внука Алла Пугачева.

В этот вечер родители и близкие дарили молодой семье деньги.

— А что еще молодым надо? Все шли с конвертами, дарили деньги, — поделилась с «КП» крестная Никиты Преснякова Алина Редель. — Счастливой долгой жизни, взаимопонимания ребятам. Они такие хорошие, талантливые. Надеюсь, что этот брак на долгие года.

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