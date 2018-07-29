Какой сегодня праздник, 29 июля, в России: церковные и народные праздники

Вновь и вновь россияне интересуются вопросом, какой сегодня праздник. Спешим рассказать о праздниках, которые выпадают на сегодня, 29 июля 2018 года: в России отмечается День военно-морского флота (День ВМФ). Народным является праздник Финогеев день. Также сегодня Международный день тигра.

Какой сегодня праздник в России, 29.07.2018: День ВМФ

День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 "О праздничных и памятных днях". Это один из самых любимых еще в СССР, а затем России праздников, имеющий неофициальное название День Нептуна.

День ВМФ не имеет точно зафиксированной даты, а имеет переходящий характер. Согласно указу Президента, отмечается праздник в конце июля, а именно в последнее воскресенье. В 2018 году дата праздника в России выпадает на 29 июля!

Военнослужащих моряков начали поздравлять не так давно. Лишь 12 лет назад был подписан специальный указ, который подтверждал, что памятный день Вооруженных Сил Российской Федерации будет отмечаться в конце второго летнего месяца.

Но, как отмечалось ранее, День Военно-Морского флота имеет большую историю. И все началось с советского праздника с одноименным названием.

Адмирал Николай Кузнецов потратил много времени и сил, чтобы восстановить военный флот СССР. Именно по его инициативе Совет Народных Комиссаров в 1939 году выпустил постановление о том, что учрежден новый праздник, посвященный морякам военного флота. При решении вопроса, какого числа будет отмечаться День ВМФ, была выбрана официальная дата 24 июля (в 2018 году число меняется).

Целью нового праздника послужило желание укрепить единицы Вооруженных Сил СССР. Также говорилось о том, что военно-морской флот давно нуждается в дополнительном внимании. Необходимо возвысить его в глазах населения и избавиться от пережитков прошлых лет.

До 1980 года 24 июля считалось официальным днем военных моряков. Но после этого представителями власти были внесены изменения в перечень памятных дней, которые относились к Советской Армии. С тех пор дата стала "плавающей". Поэтому в этом году современный День Военно-Морского Флота припадает на 29 июля.

Праздник сегодня, 29 июля: Финогеев день

Этот день посвящен памяти Афиногена, почитаемого как священномученик, и десяти его учеников, тоже погибших за христианскую веру.

Согласно легенде, правитель города Севасии Филомарх как-то раз затеял роскошный языческий праздник с жертвоприношениями идолам, которые должны были совершить горожане. Но многие люди ослушались правителя, так как принадлежали к христианам, и тогда по приказу Филомарха началось избиение отступников.

Стало известно и о епископе Афиногене, старце, так хорошо проповедовавшем веру во Христа, что в нее обратилось множество людей. Пожелав предать его суду, правитель отправил за ним воинов, но те вместо Афиногена захватили в монастыре десять его учеников. Афиноген же сам явился под очи правителя с укором в том, что тот заточил в темницу невинных юношей.

Но сердце Филомарха было глухо, и епископ также оказался в заключении. На скором языческом суде ни один из них не отрекся от веры, и после мучительных истязаний они были казнены. Но Афиноген до того, как его душа рассталась с телом, услышал глас Божий, сказавший, что встретит учителя и учеников в раю.

На этот день по народному календарю приходился самый разгар жаркого лета, а также приходила пора сжинать рожь, и с этим связано несколько любопытных обрядов. Так, первый из снопов - именинный - вечером после первой жатвы торжественно и с песнями нес на гумно сам хозяин поля в окружении работников.

Этот сноп был полезен во многом - его молотили самым первым, зерно с него считалось целебным для людей, а солома – для скотины, так же немного зерна с него откладывали на посев.

На самой же ниве в конце жатвы оставляли несжатые колосья, которые назывались "финогенова волотка" (волоткой прежде называли верхушку снопа). После из этих колосков старушки плели "бороду Волоса", так преподнося жертву славянскому божеству, и никто не должен был отныне не то что жать, но даже касаться ее.

К Афиногену было сложено немало поговорок и пословиц, а также погодных примет: "Придет Финогей с теплом и светом - уберешься загодя со жнитвом; Финогей с дождем - копногной, хлеб в снопе прорастет", "Первый колосок Финогею, последний - Илье на бороду"; "На Финогея молись солнышку - проси Бога о ведрышке".

Поникшая морковная ботва в этот день обещала скорый дождь.

Если же частенько ползли туманы, значит, скоро будет пора собираться в лес за грибами. Грибы росли сами по себе, в изобилии, и потому могли быть на столе у каждого, кто не поленится сходить в лес, и теперь на крестьянском столе появлялось с ними множество блюд: икра из грибов и жареный с ними картофель, котлеты из грибов белых и гречневая каша с луком и грибами, пирожки с грибными начинками, грибные супы…

К этому времени начинали смолкать птицы, чувствующие, что лето на исходе: "Заря ходит - птичьи перья подбирает", "На Афиногена и пташка задумывается".

Какой праздник сегодня: Международный день тигра

Международный день тигра отмечается 29 июля 29 июля года. Цель праздника - обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции полосатых хищников и информировать людей о способах защиты этих животных.

Международный день тигра основали участники "Тигриного саммита", который проходил в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. Тогда же они составили программу по восстановлению популяции диких кошек на ближайшие 12 лет.

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