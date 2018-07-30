Доплата к пенсии за детей рожденных до 1990 года: как получить, кому положена

Далеко не все женщины в России осведомлены о том, что если они успели родить детей до 1990 года, то им полагается прибавка к пенсии. В Пенсионном фонде недавно раскрыли подробности на этот счет. Предлагаем с ними ознакомиться.

Для того, чтобы получить прибавку к пенсии, во-первых, женщина должна родить детей до 1990 года. Во-вторых, она должна выйти на пенсию не позднее чем в 2015 году. Кроме того, выгоду получат те женщины, которые родили больше, чем одного ребенка еще в университете и имеют малый стаж работы и низкую пенсию.

Если же женщина-пенсионерка вышла на пенсию с большим стажем работы и большой пенсией, ей пенсионный перерасчёт не пойдет на пользу, так как в итоге суммы ее пенсионных выплат только снизиться.

Для того, чтобы оформиться на получение прибавки к пенсии, женщина-пенсионерка должна обратится в ближайшее отделение ПФ, написать заявку и предоставить свидетельство о рождении своих детей вместе с документами, которые подтверждают, что дети уже взрослые.

Для перерасчета пенсий необходим паспорт и СНИЛС. Кроме того, сотрудники фонда попросят предоставить свидетельства о рождении всех детей и какие-либо документы, которые подтверждают, что дети не только родились до 1990 года, но и стали взрослыми.

Отметим, что перерасчет пенсий выгоден тем, у кого двое и больше детей, а стаж работы небольшой, а также тем, кто стал матерью еще не закончив учебу в институтах или колледжах. А вот тем женщинам, которые имеют право на досрочную пенсию или имеют большой стаж перерасчет делать лучше не стоит.

При этом важно помнить, подавая заявление, вы отказываетесь от предыдущей пенсии и просите назначить себе новую. При этом будет проведен пересчет стажа и пенсионных баллов, и только после этого будет вычислен размер реальной пенсии по новому образцу.

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