Манник на кефире классический рецепт: как приготовить дома

Манник на кефире является универсальным блюдом, которое можно смело назвать бюджетным. Ведь для его приготовления требуется минимум ингредиентов, что позволяет создать этот кулинарный шедевр практически в любой день.

Манник на кефире: рецепт

На приготовление такого манника в целом потребуется чуть более полутора часов, включая время, необходимое для набухания манной крупы. Готовый манник можно разделить минимум на 6 порций, что понравится абсолютно всем членам вашей семьи.

Дело в том, что манник, если вспомнить традиции, считается исключительно семейным угощением, который готовится не только по праздничным поводам.

Манник на кефире: как готовить

Манную кашу любят далеко не все. Многим она приелась с детства, так как является неотъемлемым атрибутом детского питания. В этом случае на помощь приходит манник, который можно приготовить на кефире. Если кто-то думает, что приготовить манник в домашних условиях, очень сложная задача, то стоит сразу же развеять этот стереотип. Дело в том, что для приготовления данного пирога не требуется много времени и особенных кулинарных знаний.

Можно констатировать, что манник - это незаменимое блюдо для загруженной делами современной женщины, и для него можно взять кефир вчерашний, который уже сам не выпьешь и не предложишь ребенку. А основной компонент - манка, есть в арсенале на каждой кухне. Поэтому мы расскажем, как приготовить манник на кефире.

Пошаговая инструкция по приготовлению манника на кефире

Ингредиенты:

1 стакан манной крупы

1 стакан кефира

2 яйца

1 стакан сахара

1/2 ч.л соды (не гасить)

Кусочек сливочного масла для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Смешать в миске манную крупу и кефир, хорошо перемешать. Оставить на 10-15 минут.

2. В отдельной миске слегка взбить 2 яйца и сахар. Добавить соду, перемешать.

3. Яичную массу добавить в кефир с манной крупой. Хорошо перемешать.

4. Разогреть духовку до 180 градусов. Форму для выпечки смазать кусочком сливочного масла. Вылить полученное тесто в форму, выпекать 25-30 минут.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







