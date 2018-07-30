Манник на кефире классический рецепт: как приготовить дома

30.07.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Манник на кефире классический рецепт: как приготовить дома

Манник на кефире является универсальным блюдом, которое можно смело назвать бюджетным. Ведь для его приготовления требуется минимум ингредиентов, что позволяет создать этот кулинарный шедевр практически в любой день.

Манник на кефире: рецепт

На приготовление такого манника в целом потребуется чуть более полутора часов, включая время, необходимое для набухания манной крупы. Готовый манник можно разделить минимум на 6 порций, что понравится абсолютно всем членам вашей семьи.

Дело в том, что манник, если вспомнить традиции, считается исключительно семейным угощением, который готовится не только по праздничным поводам.

Манник на кефире: как готовить

Манную кашу любят далеко не все. Многим она приелась с детства, так как является неотъемлемым атрибутом детского питания. В этом случае на помощь приходит манник, который можно приготовить на кефире. Если кто-то думает, что приготовить манник в домашних условиях, очень сложная задача, то стоит сразу же развеять этот стереотип. Дело в том, что для приготовления данного пирога не требуется много времени и особенных кулинарных знаний.

Можно констатировать, что манник - это незаменимое блюдо для загруженной делами современной женщины, и для него можно взять кефир вчерашний, который уже сам не выпьешь и не предложишь ребенку. А основной компонент - манка, есть в арсенале на каждой кухне. Поэтому мы расскажем, как приготовить манник на кефире.

Пошаговая инструкция по приготовлению манника на кефире

Ингредиенты:

1 стакан манной крупы
1 стакан кефира
2 яйца
1 стакан сахара
1/2 ч.л соды (не гасить)
Кусочек сливочного масла для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Смешать в миске манную крупу и кефир, хорошо перемешать. Оставить на 10-15 минут.
2. В отдельной миске слегка взбить 2 яйца и сахар. Добавить соду, перемешать.
3. Яичную массу добавить в кефир с манной крупой. Хорошо перемешать.
4. Разогреть духовку до 180 градусов. Форму для выпечки смазать кусочком сливочного масла. Вылить полученное тесто в форму, выпекать 25-30 минут.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 4 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Манник на кефире классический рецепт: как приготовить дома"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
66, за 0,187