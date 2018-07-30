Оладьи из кабачков, рецепт с фото: вкусные оладушки, как приготовить просто

Кабачки, как и картофель, можно варить, жарить, запекать, тушить. И ничего, кажется, нет проще, как приготовить кабачки. Сегодня готовим вкусные кабачковые оладьи с чесноком и зеленью, жареные на сковороде или, как их еще называют, драники.
Рецепт оладий из кабачков
Ингредиенты:
• 1 кабачок (крупный, но еще с мягкими семечками)
• 1 ст. муки, с горкой
• соль
• сода
• укроп
• раст.масло
Как приготовить кабачковые оладьи
Натрите кабачок на мелкой терке, посолите, добавьте соду, укроп, затем вмешивайте постепенно муку, чтобы получилось довольно густое тесто. Оно не должно литься с ложки.
Можно поперчить, кто любит. Ложкой выкладывайте тесто на раскалённую сковородку с маслом. Обжарьте с двух сторон.
Кабачковые оладьи готовы! Тесто прекрасно схватывается, не ломается.
Тарелку застелите салфетками, чтобы они немного впитали масло от жарки, выложите вкусняшки.
Кто кушает сметану, можете подать ее к столу.
Еще из этой рубрики: