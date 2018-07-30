Оладьи из кабачков, рецепт с фото: вкусные оладушки, как приготовить просто

Кабачки, как и картофель, можно варить, жарить, запекать, тушить. И ничего, кажется, нет проще, как приготовить кабачки. Сегодня готовим вкусные кабачковые оладьи с чесноком и зеленью, жареные на сковороде или, как их еще называют, драники.

Рецепт оладий из кабачков

Ингредиенты:

• 1 кабачок (крупный, но еще с мягкими семечками)

• 1 ст. муки, с горкой

• соль

• сода

• укроп

• раст.масло

Как приготовить кабачковые оладьи

Натрите кабачок на мелкой терке, посолите, добавьте соду, укроп, затем вмешивайте постепенно муку, чтобы получилось довольно густое тесто. Оно не должно литься с ложки.

Можно поперчить, кто любит. Ложкой выкладывайте тесто на раскалённую сковородку с маслом. Обжарьте с двух сторон.

Кабачковые оладьи готовы! Тесто прекрасно схватывается, не ломается.

Тарелку застелите салфетками, чтобы они немного впитали масло от жарки, выложите вкусняшки.

Кто кушает сметану, можете подать ее к столу.

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