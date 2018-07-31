Какой сегодня праздник: 31 июля в России отмечается православный праздник

Каждый новый день приносит с собой информацию о том или ином празднике. Сегодняшний день, 31 июля, не стал исключением, так как на него выпадают следующие праздники: Омельянов день. Всемирный день рейнджера. День вспоминания любимых книжек.

Какой сегодня праздник, 31.07.2018: Омельянов день

День посвящен памяти святого мученика Емелиана, принявшего смерть за христианскую веру в 4 веке. В то время император Юлиан Отступник распространил на все ему подвластные земли приказ о том, чтобы христиан нещадно уничтожали.

Емелиан жил в городе Доростоле, стоявшем на берегу Дуная. Когда на его главной площади был оглашен указ правителя, Емелиан выразил протест, разгромив языческое капище. И когда горожане своими глазами увидели, во что превратили дорогое им место – их гнев не знал границ.

Сначала толпа напала на случайного человека, оказавшегося поблизости, но Емелиан поспешил вступиться за него, открывшись, что это он осквернил капище. Тогда он оказался перед судьей, приговорившим Емелиана к избиению, а затем - к сожжению. Но огонь не тронул мученика, опалив лишь многих из язычников, собравшихся поглазеть на расправу. Мученик умер тогда, когда огонь потух - лежа на углях, с молитвой на устах.

На юге России на это время приходилось окончание жатвы, в конце которой проводился такой обряд: на одной из сжатых полос кругом укладывали серпы, а затем приходской священник освящал их и тут же, в поле, служил молебен. После жнецы разбирали серпы по домам, на хранение до новой жатвы.

По всему селению в этот день топили бани для работников, причем ходили в баню непременно с веником из ржаной соломы, да еще с веником из цветов и трав, собранных на поле. Верили, что такая баня поможет восстановить силы после долгих трудов. И, конечно, входя в баню, кланялись баннику, чтобы не серчал и помог с парком.

С этого времени начиналось пора хлопот для женщин - пора было запасаться на зиму соленьями и вареньями, причем не меньше, чем было выращено своими руками, давал и лес, о чем говорили: "Омельян пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать".

Какой праздник 31 июля: Всемирный день рейнджера

В понедельник, 31 июля, отмечается Всемирный день рейнджера. Праздник был учрежден в 2007 году, чтобы отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших в ходе несения службы.

Термин появился в XVII веке, изначально так называли английских солдат, сражавшихся в Войне короля Филиппа (1675-1676). Сегодня слово "рейнджер" ассоциируется с полицейским или военным, главная задача которого - поддержание порядка или проведение специальных операций.

Однако сегодня отмечается профессиональный праздник именно парковых рейнджеров, или государственных инспекторов по охране животных и окружающей среды.

Праздник сегодня, 31.07.2018: День вспоминания книжек

Сегодня, 31 июля, отмечается День вспоминания любимых книжек. У каждого из нас есть произведение, которое запечатлелось в нашем сердце надолго. Для кого-то это книжка из детства, для других роман, прочитанный уже в зрелом возрасте.

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