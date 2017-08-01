Актер Алексей Гришин разбился на квадроцикле

Актёр Алексей Гришин разбился на квадроцикле

Стало известно о том, что известный актер Алексей Гришин попал в серьезную аварию в Московской области. К счастью актер выжил, но водитель находившийся за рулем квадроцикла скончался до приезда кареты скорой помощи. На данный момент известно, что транспортное происшествие произошло в деревне Луговая.

Причиной аварии стала невнимательность водителя, которая привела к тому, что квадроцикл опрокинулся, из-за чего и скончался водитель не приходя в сознание, сообщает comandir.com. Правоохранительные органы сообщили о том, что актер родился в рубашке, ведь несмотря на серьезность аварии он смог выжить.

Алексея Гришина сразу же госпитализировали и определили на амбулаторное лечение. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии. Известно что актер отделался незначительными ушибами и переломом ключицы.

Стоит отметить, что Гришин многим известен благодаря съемкам в фильме «Брат-2″, где сыграл эпизодичную роль. К тому же брал участие в съемках фильма «Ландыш серебристый», «У каждого свое кино», и в десятках телесериалов среди которых «Три дня лейтенанта Кравцова», «Есенин», «Восьмидесятые» и многих других.

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