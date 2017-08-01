Известная байкерша-трюкачка насмерть разбилась в Приморье

01.08.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »

Фото: monika9422

Известная байкерша-трюкачка насмерть разбилась в Приморье

Девушка не справилась с управлением и наехала на ограждение, после чего скончалась от полученных травм, пишет ria.ru.

Известная байкерша из Владивостока, которая славилась своими трюками во время езды на мотоцикле, разбилась насмерть в ДТП, сообщает паблик Mash. Она не справилась с управлением и наехала на ограждение.

Приехавшие на место аварии медики не смогли спасти жизнь звезды "Инстаграма", которая обрела славу благодаря трюкам на дороге и откровенным нарядам. На страницу девушки в соцсети подписано более 140 тысяч человек.

Фото: monika9422
Фото: monika9422
Фото: monika9422
Фото: monika9422
Фото: monika9422

 

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