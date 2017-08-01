Макфол заявил о возможном увеличении сроков оформления виз для россиян в США

If these cuts are real, Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://twitter.com/andrewsweiss/status/891703485904941058 …
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«Если эти сокращения окажутся правдой, то россиянам стоит быть готовыми к тому, что им придётся ждать недели, если не месяцы, чтобы получить визы в США», — написал дипломат в своём Twitter.
ЧитатьMichael McFaul
✔@McFaul
If these cuts are real, Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://twitter.com/andrewsweiss/status/891703485904941058 …
-
157157 ответов
-
512512 Ретвитов
-
930930 отметок «Нравится»
Кроме того, Макфол выразил сомнение в том, что в России работают 755 американских дипломатов — именно на столько человек планируется сократить дипмиссию США.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американская дипломатическая миссия будет сокращена на 755 человек.
27 июля сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР.