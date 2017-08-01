Макфол заявил о возможном увеличении сроков оформления виз для россиян в США

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что ответные меры Москвы на американские санкции могут привести к увеличению сроков оформления виз для россиян.

«Если эти сокращения окажутся правдой, то россиянам стоит быть готовыми к тому, что им придётся ждать недели, если не месяцы, чтобы получить визы в США», — написал дипломат в своём Twitter.

Читать Michael McFaul ✔@McFaul If these cuts are real, Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://twitter.com/andrewsweiss/status/891703485904941058 … 157157 ответов

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Кроме того, Макфол выразил сомнение в том, что в России работают 755 американских дипломатов — именно на столько человек планируется сократить дипмиссию США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американская дипломатическая миссия будет сокращена на 755 человек.

27 июля сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР.