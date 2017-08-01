Путин подписал закон об ограничении продажи спиртосодержащей продукции

01.08.2017 Автор: Рубрика: Новости России Отзывов нет »

Покупатель в торговом зале супермаркета. Архивное фото

В России ограничили продажу спиртосодержащей продукции

Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, запрещает розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе в торговых автоматах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон также запрещает продавать в вендинговых автоматах непищевую продукцию, содержащую спирт, при этом у правительства есть право устанавливать ограничения условий и мест розничной продажи таких товаров.

Кроме того, нельзя продавать через интернет алкогольные напитки, этиловый спирт, спиртосодержащую пищевую и непищевую продукцию, розничная продажа которых ограничена или запрещена по закону. За распространение подобных объявлений в интернете устанавливается штраф от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей — для должностных лиц, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Закон вносит и другие изменения, в том числе вводит административную ответственность за контрабанду физлицами алкогольной продукции.

Запрещаются производство и продажа алкогольной продукции с тонизирующими веществами и содержанием спирта менее 15%, изготавливать такие напитки можно только на экспорт. Перечень таких веществ устанавливается уполномоченным федеральным исполнительным органом.

Авиакомпании могут продавать на борту самолета алкоголь, если заключат договор с организацией, у которой есть лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общепита. Сами напитки должны принадлежать этой организации и размещаться на борту в качестве припасов.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 18 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Путин подписал закон об ограничении продажи спиртосодержащей продукции"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
49, за 0,202