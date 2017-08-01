Путин поручил разобраться с принудительной покупкой парт родителями учеников в Калмыкии

01.08.2017 Автор: Рубрика: Новости России Отзывов нет »

Путин поручил разобраться с принудительной покупкой парт родителями учеников в Калмыкии

Президент России Владимир Путин поручил главе Калмыкии Алексею Орлову разобраться с принудительной покупкой парт родителями школьников в регионе.

Как передаёт РИА Новости, на встрече с Орловым глава государства поднял ряд проблемных вопросов, с которыми граждане обратились к нему в ходе прямой линии.

«Родителей просят купить парту для ребёнка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники — это уже нарушение закона, но купить парту — это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал», — возмутился Путин.

По его словам, такое требование вызвало у него удивление.

«Я вас прошу это самым внимательным образом изучить, посмотреть и только не перепоручать. Видите, я этим лично сам занимаюсь и вас прошу заняться этим», — обратился президент к главе республики.

В свою очередь Орлов пообещал немедленно заняться данным вопросом.

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