Путин поручил разобраться с принудительной покупкой парт родителями учеников в Калмыкии
Как передаёт РИА Новости, на встрече с Орловым глава государства поднял ряд проблемных вопросов, с которыми граждане обратились к нему в ходе прямой линии.
«Родителей просят купить парту для ребёнка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники — это уже нарушение закона, но купить парту — это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал», — возмутился Путин.
По его словам, такое требование вызвало у него удивление.
«Я вас прошу это самым внимательным образом изучить, посмотреть и только не перепоручать. Видите, я этим лично сам занимаюсь и вас прошу заняться этим», — обратился президент к главе республики.
В свою очередь Орлов пообещал немедленно заняться данным вопросом.
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