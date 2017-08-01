В ФАС рассказали, на сколько вырастут тарифы после отмены роуминга

В отношении крупнейших сотовых операторов России заведено дело антимонопольщиками. «Большая четверка» отказалась отключать роуминг внутри страны, поэтому ФАС начал готовить соответствующие документы для принудительного отключения.

В антимонопольной службе теперь надеются, что полная отмена роуминга в России произойдет до первого квартала 2018 года.

Кстати, РИА «Новости» выяснило, на сколько вырастут тарифы после отмены роуминга. По словам начальника управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы Елены Заевой, такое решение приведет к среднему росту тарифов «на доли копейки» за минуту.

Мы по каждому оператору сказать, конечно, не можем, это коммерческая тайна, но мы подготовили средневзвешенные цифры, очень средние, чтобы не раскрыть никакой тайны. И получается, что если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, то минута может подорожать на доли копейки", — отметила представитель ведомства.

В ФАС уверены, что операторы не проиграют из-за отмены роуминга, а за счет увеличения роста продаж даже выиграют.

Ранее в Минкомсвязи высказывали опасения, что отмена роуминга в России приведет к росту цен на сотовую связь.

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