В работе Сбербанка утром в понедельник, 31 июля, произошел сбой. Пользователи жаловались на отсутствие возможности провести платежи по картам и осуществить онлайн-платежи.

Проблемы наблюдались в различных регионах страны. Так, в Москве было невозможно перевести деньги с карты на карту через систему «Сбербанк Онлайн». По данным Ura.ru, в Свердловской и Челябинской областях у держателей карт Сбербанка возникли проблемы с оплатой товаров в магазинах.

В Хабаровске, как сообщает издание Khabara.ru, люди не могли получить деньги в банкоматах и провести оплату через терминалы. При этом банкоматы Сбербанка работали с картами других банков.

Издание «Сахалин-Курилы» со ссылкой на собеседника в Южно-Сахалинском отделении Сбербанка сообщило, что банкоматы работали в режиме ограниченной функциональности: было невозможно снять наличные и провести платежи.

Сообщения о проблемах Сбербанка также приходили из Иркутской, Амурской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Краснодарского, Алтайского, Красноярского краев.

В пресс-службе Сбербанка в разговоре с РБК признали наличие сбоя, указав, что в настоящее время неполадки устранены.

«Сегодня утром у некоторых клиентов могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», — сообщил собеседник РБК.

О причинах сбоя в Сбербанке не сообщили.

Предыдущий сбой в работе Сбербанка имел место 9 июня. Тогда в течение 40 минут наблюдались трудности в проведении операций с помощью банковских карт. Тогда в банке признали технический сбой, в результате которого у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в POS-терминалах и устройствах самообслуживания по картам Masterсard и «Мир».

Как указывал Сбербанк, инцидент затронул менее 10% операций с использованием пластиковых карт.

В тот же день о проблемах с проведением оплаты рассказали РБК также в кол-центрах Раффайзенбанка и ЮниКредит Банка. В Райффайзенбанке уточнили, что не проходит оплата по картам Masterсard, в ЮниКредит Банке уточнили, что проблемы возникают у тех клиентов, которые хотят расплатиться с помощью POS-терминалов.