Индексация пенсий неработающим пенсионерам 1 января 2019: последние новости, размер повышения

Индексация пенсий неработающим пенсионерам запланирована на первое января 2019 года и составит 7,05 процента, то есть значительно больше годовой инфляции. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Там напомнили, что пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность, индексация страховой пенсии проводится два раза в год: с первого февраля на уровень инфляции за прошлый год и с первого апреля, исходя из уровня доходов Пенсионного фонда.

Например, в 2017 году первого февраля страховая пенсия была проиндексирована на 5,4 процента, а затем - с первого апреля - прошла дополнительная индексация до 5,8 процента.

В 2018 году индексация прошла на месяц раньше обычного, то есть в январе, и составила 3,7 процента при инфляции в 2017 году в 2,5 процента.

Пенсии по государственному обеспечению, на которые имеют право госслужащие, индексируются с первого апреля в соответствии с темпом роста прожиточного минимума пенсионера. В 2018 году индексация пенсий по государственному обеспечению составила 2,9 процента.

По прогнозам на будущий год, повышение пенсионного возраста станет причиной увеличения выплат неработающим пожилым людям до 1 тысячи рублей в месяц. Так как большое количество людей будут вынуждены работать в течение последующих лет, в ПФР планируется увеличение обязательных пенсионных взносов от работодателей.

Некоторый процент от этих денег не будет израсходован на ежемесячное пенсионное обеспечение, так как с января 2019 года начнёт действовать новая реформа, и количество существующих пенсионеров стабилизируется. Поэтому средства будут направлены в различные сферы. Министерство труда и социальной защиты планирует выделить некоторую часть денег на повышение пенсий.

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что в среднем в следующем году пенсионеры получат на 12 тысяч рублей больше, чем в предыдущем. Ежемесячное материальное обеспечение будет увеличено на 1 тысячу для каждого из неработающих пенсионеров. Это число было выведено из расчёта количества пенсионеров, зарегистрированных по всей России на май 2018 года, поэтому сумма может измениться в меньшую сторону. В 2019 году, достигшие 56-летия женщины и 61-летия мужчины, смогут рассчитывать на прибавку, сумма которой будет зависеть от стажа и размера страховых пенсионных взносов в ПФР.

Как отметили представители Министерства труда и социальной защиты, реформа не коснётся работающих пенсионеров. Благодаря реформе и стабилизации количества ежегодно выходящих на финансовое обеспечение от ПФР, прибавка затронет и будущих пенсионеров. Те, кто выйдут на пенсию в период с 2019 по 2034 годы, также будут иметь больший доход.

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