Россиянам рассказали, как безопасно совершать покупки в интернете

Russf Авг 1, 2022 Интересное

Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева дала россиянам несколько советов по поводу совершения покупок в интернете. По ее словам, оплата товаров через сайты может быть небезопасной. Артемьева рекомендовала не вводить данные карты на подозрительных сайтах.

Также специалист не советует использовать данные карты при подключении через публичный Wi-Fi. Для того, чтобы процесс покупок в интернете был максимально безопасным, Артемьева рекомендует завести отдельную виртуальную карту.

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