Германия увеличит производство биогаза

Russf Авг 2, 2022 Интересное

В настоящее время многие страны Европы вынуждены экономить газ и электроэнергию, чтобы сберечь больше ресурсов на зиму. Германия не является исключением. Сейчас государство получает газ из России, однако газопровод «Северный поток» работает только на 20%. Среди экспертов существует мнение, что такого объема прокачки недостаточно для наполнения газохранилищ.

Также Германия производит биогаз из органических отходов. Этот вид ресурса сейчас обеспечивает 230000 человек. Предполагается, что производство биогаза будет увеличено до объема, обеспечивающего 400000 человек.

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