Сестра Иосифа Кобзона рассказала, как отреагировала на кому



Гелена Михайловна прокомментировала новости о критическом состоянии брата. Она отметила, что Иосиф Кобзон проходит плановое обследование в медицинском учреждении, но ничего не угрожает его жизни.

В течение нескольких дней поклонники и коллеги буквально молятся за здоровье Иосифа Кобзона. Артист находится в одном из медицинских учреждений города Москвы, однако никаких деталей о его состоянии не было. Близкие говорят о том, что поводов для волнения нет, а источники в прессе сообщают - певец впал в кому. Сестра Кобзона Гелена Михайловна объяснила, как обстоит ситуация.

«Иосиф мне вчера звонил и спрашивал, как я себя чувствую. То, что написали СМИ — это преступление, они просто гады! Как вы будете реагировать, когда вам по телефону говорят, что ваш брат в коме? Я чуть в обморок не упала, после этого звонка у меня тряслись руки и ноги. Думала, что же могло произойти? В процессе разговора я поняла, что они даже не знают, где он находится. И как можно было писать — «последние часы»? Хорошо, что Иосиф не пользуется интернетом…» — заявила родственница певца.

По словам Гелены Михайловны, у 80-летнего артиста периодически происходят рецидивы онкологического заболевания. Много лет назад ему поставили диагноз - рак предстательной железы. Именно поэтому иногда певец обращается к медикам.

Каждые три месяца ему проводят обследования. Сейчас пришло время делать иммунотерапию. Из-за медицинских показаний ее нужно проводить не в домашних условиях, а в клинических. Еще накануне он переболел гриппом, пришлось пить антибиотики, организм ослаб. Но это совсем не то, о чем пишут некоторые СМИ, чтобы они провалились. Нам буквально «пьют кровь», нашему старшему брату 86 лет, и, когда ему звонят с такими вопросами, представляете, что человек переживает?» — заявила сестра Кобзона.

Напомним, Иосиф Давыдович перенес уже две операции: в 2004 и 2009 годах. Периодически артист жалуется на проблемы с сердцем. Недавно видеоролик, где Кобзон еле стоит на ногах, взволновал его фанатов. Однако сам артист утверждает, что именно творчество и преданные поклонники дают ему силы дальше жить. «Мне тогда сказали, что если я не поеду к определенному врачу и не пройду курс лечения, то умру через две недели. У меня просто не было выбора, и мы поехали в Германию на два месяца. Находясь там, я думал, смогу ли снова когда-нибудь петь. Если нет, то жизнь сразу теряла смысл. Я хотел выйти на сцену», — объяснил Кобзон причину, почему начал лечить онкологию.



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