Какой сегодня праздник в России: 3 августа отмечается церковный праздник

В центре внимания россиян остается вопрос о том, какой праздник выпадает на тот или иной день. В этом плане сегодняшний день, 3 августа, является показательным. Дело в том, что на него выпадает сразу несколько праздников, о которых речь пойдет ниже.

Международный день пива

Ежегодно в начале августа производителей и любителей пенного хмельного напитка объединяет задорный праздник - Международный день пива. Данное мероприятие впервые было организовано американцем по имени Джесс Авшаломов в 2007 году. Являясь владельцем бара, он планировал таким способом увеличить поток посетителей.

Несколько лет торжество проводилось 5 августа, но с расширением границ праздника его дата изменилась. Начиная с 2012 года, его отмечают в первую пятницу августа.

На Руси пенный алкогольный напиток, чьи поклонники проживают на территории всей планеты, был популярен всегда. Но Международный день пива в России не очень известен. Однако декларируемые участниками праздника цели близки многим. В ходе веселого торжества рекомендуется угощать друзей пивом, пробовать хмельные напитки, приготовленные по рецептам разных культур, что олицетворяет собой "международность" события. И конечно, в День пива нужно поздравлять всех ответственных за производство пенного напитка.

День памяти пророка Иезекииля

Православная церковь отмечает 3 августа День памяти пророка Иезекииля.

Известно, что святой пророк Иезекииль жил в 6 веке до Рождества Христова. Он родился в городе Сарире, происходил из колена Левиина. Иеззекииль был священником и сыном священника Вузия. Во время второго нашествия на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора 25-летний Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями.

В плену пророк жил при реке Ховар, где на 30-м году жизни ему было видение, в котором открылось будущее еврейского народа и всего человечества. Так, Иезекииль увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем - таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных с лицами человека, льва, тельца и орла. Над колесницей возвышалось нечто похожее на кристальный свод, над которым - подобие престола, выполненное как будто из сверкающего сапфира. На этом престоле находилось "подобие Человека", а вокруг Него радуга.

Как растолковали это видение отцы Церкви, "подобие Человека" на сапфировом престоле являлось прообразом воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, явившейся Престолом Божиим.

Следует уточнить, что наиболее важными считаются два знаменательных видения пророка - о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, в которые Дух Божий вселил новую жизнь.

Онуфрий Молчаливый

Этому дню в календаре народном покровительствует преподобный Онуфрий Печерский. Нет сведений о том, за что Онуфрия стали почитать святым, каким именно было его житие.

Известно всего лишь, что жил он в 12 веке, монахом в Киево-Печерской лавре, а после стал жить в Ближних пещерах, строго соблюдая обет молчания, что, впрочем, было обычно для многих монахов лавры, к примеру, такой же затвор соблюдал Федор Молчальник. Мощи Онуфрия, не подвергшиеся тлению, хранятся там же, где он и жил - в Ближних пещерах.

Данью почтения к святому считалось молчание в его день, особенно за работой, говорили что-то только по необходимости.

Да и не было времени особо этим днем людям разговаривать и веселиться присказками - нужно работать от зари и до заката.

Так, непременно нужно пойти в закрома - ту часть амбара, где хранили зерно, проверить крепки ли гвозди и доски, и, коли требуется – быстро починить.

А еще закрома следовало просушить да как следует проветрить, чтобы новому хлебу обеспечить наилучшую сохранность. Если же докучали мыши - в амбары запускали на охоту кошек.

Рано утром оглядывали траву да кусты - обильная роса огорчала, это могло быть знаком, что лен едва ли уродится.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







