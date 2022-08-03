Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. По новому сценарию, жертве звонят из «банка» с оповещением о наличии заявки на изменение номера. Далее гражданина просят подтвердить изменение номера и нажать одну из кнопок телефона. Результатом в любом случае становится перевод звонка на «сотрудник банка».

Далее для уточнения просят назвать код из смс. Отмечается, что если сам звонок поступает с неизвестного номера, то смс приходит действительно от банка. Назвав код, гражданин лишается средств со своей карты. Юристы предупреждают, что ни в коем случае нельзя называть коды, приходящие в банковских смс.

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