В Саяногорске в результате ДТП пострадала женщина

Перекресток Саяногорска стал местом ДТП. На Металлургов-Пионерская накануне вечером столкнулись две машины – водитель Субару Форестер, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 21043, который ехал прямо по Металлургов.

В аварии пострадала пассажирка отечественного авто. Несмотря на то, что женщина была пристёгнута ремнем безопасности, она получила различные травмы и сломала руку, ее госпитализировали в саяногорскую больницу. По факту ДТП проводят проверку.

Но одним дорожно-транспортным происшествием дело не обошлось – через некоторое время, пока Субару и ВАЗ еще стояли на дороге, рядом случилась вторая авария. Два автомобилиста «засмотрелись» на дорожное происшествие и вовремя не заметили друг друга. Результатом стало столкновение, в котором, по счастью, никто не пострадал.