Лунный календарь на август 2018 года: фазы Луны

Июльское полнолуние, которое сопровождалось лунным затмением и великим противостоянием Марса, положило начало новому циклу. С 27 июля по 11 августа 2018 года можно будет наблюдать убывающую Луну. Новая фаза начнется с новолуния и уже до 26 августа 2018 года на небе будет светить растущий спутник Земли.

Благодаря закономерному изменению лунных фаз, то есть сменяющимися ново- и полнолуниями можно наблюдать различный эффект и воздействие не только на воду, но и на человека.

Цикличность космических явлений известно давно, так лунный календарь включает в себя последовательную смену нескольких фаз Луны. В августе 2018 года рассчитано так, что на 4 августа приходится так называемая "третья четверть". Половина освещенного спутника будет постепенно уменьшаться. Это и считается убывающей Луной.

Новолуние произойдет 11 августа, что означает вторую фазу в этом месяце. С этих пор отсчитывают период для растущей Луны. Промежуточная фаза, аналогичная "третьей четверти", наступит 18 августа, однако теперь она носит название "первая четверть".

Рост освещённой части спутника, благоприятно влияющего на организм, будет происходить до 26 августа 2018 года. На этом лунный цикл в августе можно считать завершенным, следующие фазы растягиваются на первый месяц осени.

Примерное понимание дат с различными циклами Луны поможет распланировать август. Различным занятиям практичнее отдать преимущество в разные фазы. Что обусловлено огромный влиянием, которое оказывает полумесяц на организм человека. В связи с этим даже принято различать благоприятные и неблагоприятные дни именно исходя из лунного календаря.

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