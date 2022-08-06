Минюст предложил поправки в законодательство

Представители Минюста вышли с инициативой о внесении поправок в Уголовный Кодекс России. Речь идет об изменении статьи 171 УК РФ за незаконное предпринимательство. Согласно предложению, предполагается отменить уголовное наказание за осуществление предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации.

По мнению представителей ведомства, существует ряд других статей, по которым нелегальных бизнесменов можно будет привлечь к ответственности. В частности, их можно будет наказывать за уклонение от уплаты налогов и незаконную банковскую деятельность.

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