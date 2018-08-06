Петросян подал встречный иск к супруге

06.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Петросян подал встречный иск к супругеЮморист ответил встречным иском к своей супруге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката юмориста Сергея Жорина.

«Исковое заявление, которое подала Степаненко к Петросяну, называется «О расторжении брака и о разделе имущества»... Нам пришлось подать встречное исковое заявление, где мы всё-таки просим расторгнуть брак, а также указываем тот вариант раздела имущества, который бы устроил нас», — сказал адвокат.

Ранее защита Петросяна заявила о готовности юмориста разделить имущество со Степаненко поровну.

Ранее Петросян в разговоре с телеканалом «360» призвал не вмешиваться в его дела с Еленой Степаненко.

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