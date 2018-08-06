Родственники Zombie Boy не верят, что он мог совершить суицид

06.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Родственники Zombie Boy не верят, что он мог совершить суицид
В качестве обоснования своей версии родственники погибшего заявляют, что он не написал предсмертную записку.

Семья популярного канадского артиста и манекенщика Рика Дженеста, более известного как Zombie Boy, сомневается, что причиной гибели 32-летнего мужчины стал суицид.

Как сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Монреаля, тело Рика Дженеста было обнаружено под окнами его квартиры, расположенной на четвёртом этаже. У следствия сразу возникла версия о самоубийстве мужчины. Однако родные погибшего говорят о том, что причиной гибели мог стать несчастный случай.

В частности менеджер манекенщика Карим Ледюк сообщил порталу мнение семьи погибшего — Рик мог курить на балконе, откинувшись на перила, что и привело к падению. В пользу этой версии родные приводят факт того, что Дженест не оставил предсмертной записки. По утверждениям родных, Zombie Boy был очень близок с семьёй и наверняка мог бы объясниться с ними, если бы задумал лишить себя жизни.

Ранее Лайф писал, что модель из Канады Рик Дженест найден мёртвым в Монреале. Леди Гага, благодаря роли в клипе которой он прославился, призналась, что "опустошена" новостями о его смерти. Также оказалось, что Zombie Boy перед гибелью оставил мистическое вуду-послание.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 14 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Родственники Zombie Boy не верят, что он мог совершить суицид"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
66, за 0,187