Родственники Zombie Boy не верят, что он мог совершить суицид



В качестве обоснования своей версии родственники погибшего заявляют, что он не написал предсмертную записку.

Семья популярного канадского артиста и манекенщика Рика Дженеста, более известного как Zombie Boy, сомневается, что причиной гибели 32-летнего мужчины стал суицид.

Как сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Монреаля, тело Рика Дженеста было обнаружено под окнами его квартиры, расположенной на четвёртом этаже. У следствия сразу возникла версия о самоубийстве мужчины. Однако родные погибшего говорят о том, что причиной гибели мог стать несчастный случай.

В частности менеджер манекенщика Карим Ледюк сообщил порталу мнение семьи погибшего — Рик мог курить на балконе, откинувшись на перила, что и привело к падению. В пользу этой версии родные приводят факт того, что Дженест не оставил предсмертной записки. По утверждениям родных, Zombie Boy был очень близок с семьёй и наверняка мог бы объясниться с ними, если бы задумал лишить себя жизни.

Ранее Лайф писал, что модель из Канады Рик Дженест найден мёртвым в Монреале. Леди Гага, благодаря роли в клипе которой он прославился, призналась, что "опустошена" новостями о его смерти. Также оказалось, что Zombie Boy перед гибелью оставил мистическое вуду-послание.



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