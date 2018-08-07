Медовый спас в 2018 году: какого числа, традиции и приметы

Медовый спас празднуют каждый год 14 августа, он держит число. Именно на конец последнего летнего месяца, припали самые аппетитные праздники.

Медовый спас в 2018 году: какого числа, традиции

Спасами (сокращенная форма от слова Спаситель, Иисус Христос) называют три летних праздника, посвященных Христу: Медовый Спас, Яблочный Спас и Третий Спас. Медовый спас в народе принято праздновать 14 августа. Также не стоит забывать и о национальных приметах, которые издавна знали еще наши предки. Яблочный спас отмечают уже 19 августа.

Первый Спас называют Медовым, потому что соты в ульях к этому времени обычно уже наполнены, и пасечники приступают к сбору. Считалось, что если пчеловод не заломает сота, то соседние пчёлы вытаскают весь мед. По традиции разрешалось есть освященный мед именно с этого дня.

"На первый Спас и нищий медку попробует!". У пчеловодов был целый обряд освящения меда в этот день. С утра пчеловоды осеняли крестным знамением ульи, выбирали среди них самый богатый по запасу меда. Выбрав улей, "выламывали" из него соты и, отложив часть их, несли в церковь. После обедни священник благословлял "новую новину" и освящал принесенный в сотах мед, а дьяк собирал "попову долю". Часть освященного меда передавалась тут же нищим, поздравляющим пчеловодов с Медовым Спасом. А затем праздник продолжался на пасеках, где собирались толпы ребят и подростков. Они получали "ребячью долю".

Медовый спас: приметы

Старые люди говорят, если в день празднования Медового спаса на улице будет идти дождь, значит на протяжении всего года леса не будут страдать от пожаров. Вторая примета связана уже с птицами, а именно со стрижами и ласточками. Считается, что в случае улёта данных видов птиц на юг в более теплые края, то людям нужно быть готовыми к тому, что тёмная половина дня станет намного холоднее.

Следующая примета также связана с погодными условиями. Звучит она так: если на Медовый спас будет холодно, значит зима будет также холодной, а если будет тепло, то зима соответственно будет теплой. Ну и последняя народная примета повязана уже с цветами. На этот раз уже розы стали показателем того уходит тёплая пора года или нет. То есть, если розы перецветают, то лето уходит, а приходит осень.

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