Праздники в России сегодня, 7 августа: какой праздник сегодня, 07.08.2018, по православному календарю

В сегодняшнем материале постараемся рассказать подробнее о тех праздниках, которые выпадают на 7 августа 2018 года. Речь пойдет о двух наиболее выделяющихся праздниках.

Какой сегодня праздник в России, 7 августа: День Службы специальной связи и информации ФСО

По указу президента России, 7 августа 2004 года Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ) структурно вошло в состав Федеральной службы охраны ФСО, и на этом основании именно 7-го августа в нашей стране отмечается День службы специальной связи и информации ФСО РФ. Речь идет о профессиональном празднике представителей федеральной структуры, обеспечивающей так называемую правительственную связь.

Если говорить об истории службы спецсвязи и информации, то принято считать, что своё начало она берет в конце 20-х - начале 30-х годов прошлого века. В это время начала формироваться так называемая ВЧ-связь, которая занималась налаживанием системы передачи информации между различными органами ОГПУ при Совнаркоме СССР. Со временем линиями специальной связи стали пользоваться и гражданские структуры - чаще всего речь шла высших чинах органов власти.

В настоящее время перед представителями службы специальной связи и информации ФСО РФ ставится широкий спектр задач: от организации надёжной системы связи на самом высоком уровне до обеспечения бесперебойной работы программного и аппаратного компонентов такого рода деятельности. Эта же служба занята в противодействии технической разведке, создании условий для защиты информации государственной важности.

Какой народный праздник сегодня, 07.08.2018: Анна Летняя

В календаре народном день этот посвящен бабушке Иисуса Христа, матери девы Марии - святой Анне, называемой Богопроматерью. Она была дочерью священника, а мужем ее стал Иоаким, с которым они поселились в Назарете. Но шли годы, а детей у них все не было, и тогда, Иоаким решил удалиться в пустыню.

Ангел, явившийся ему так, предрек рождение дочери, и действительно - стоило Иоакиму вернуться в Назарет, как прошло немного времени, и Анна поняла, что носит ребенка, и в 15 или 16 году до н.э., 21 сентября родила дочь. На 15-й день жизни, как это было принято у иудеев, ей дали имя - Мария. Так сказал назвать ее тот же ангел, что возвестил о том, что она родится.

Хоть Анну и прозвали в народе Летней, день считался зимоуказателем - он указывал погоду предстоящей зимы. Говорили, что: "Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря". Стылый утренник этого дня обещал сильные зимние морозы, дождь - зиму снежную и не холодную. Светлая теплая Анна Летняя тоже предрекала холодную зиму. Холод предсказывали и муравьи, особенно рьяно надстраивающие свои муравейники.

Пора было копать первую картошку, которая на крестьянском столе подчас была главным, но от того не менее любимым кушаньем, и у настоящей хозяйки никогда не переводились рецепты блюд из картофеля. Ее не только варили и жарили, но и готовили из нее ватрушки, оладьи и котлеты, фаршировали различными начинками, к примеру - мясом либо грибами.

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