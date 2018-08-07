Результаты ОГЭ 2018 по паспортным данным: узнать можно на официальном сайте

Лично узнать результаты экзаменов можно в своей школе. Выпускники прошлых лет, учащиеся колледжей, техникумов и иностранных образовательных организаций могут узнать результаты ЕГЭ, ГВЭ и итогового сочинения или изложения в том отделении Регионального центра обработки информации (РЦОИ), где они подавали заявление на сдачу ЕГЭ.

Где узнать результаты ОГЭ 2018

Результаты итогового сочинения или изложения публикуются в течение 13 календарных дней после его проведения.

Результаты ЕГЭ, ОГЭ или ГВЭ публикуются в течение 14-16 календарных дней после их проведения. Примерный график публикации результатов и сроки подачи апелляций публикуются на официальном сайте Регионального центра обработки информации (РЦОИ) города Москвы в разделе "Расписание экзаменов, результаты и подача апелляций" для ГИА-11 и ГИА-9 за месяц до начала экзаменов.

Результаты ОГЭ 2018 официальный сайт Школьники, которые сдавали экзамены в этом году, могут узнать результаты ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ или итогового сочинения на официальном сайте Мэра Москвы mos.ru - для этого нужно указать номер паспорта и код регистрации школьника, сдававшего экзамен.

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