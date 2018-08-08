Когда убирать лук с грядки на хранение: основные правила

Вопрос о том, когда убирать лук с грядок на хранение стоит остро перед российскими огородниками. Как известно, различную зелень можно сажать и растить на протяжении лета, а вот время сбора урожая - август, не позже. Если повременить, то качество урожая будет совершенно и полностью испорчено.

Профессиональный агроном Дмитрий Гресь также настаивает на том, что урожай обязательно нужно собрать в августе и правильно хранить в более холодное время года. Даже если собрать урожай вовремя и правильно, но не сохранить при надлежащей температуре и условиях - все труды трех месяцев лета пойдут на смарку.

Верным признаком того, что лук пора собирать - пожелтение листьев, их огрубение, и если листики стали сами по себе "ложиться на грядку". Это значит, что ваш урожай готов и находится на идеальной стадии для того, чтобы потом его хранить в домашних условиях.

Для длительного хранения лука подходят фанерные ящики, сетки, мешки тканевые, плетеные корзины и даже капроновые чулки, как это делали в советские времена, а вот полиэтилен строго воспрещен, так как он не пропускает воздух и этим существенно уменьшают срок хранения.

Ежели человек не знает, когда убирать репчатый лук, то он может пропустить нужный срок, что значительно сократит период хранения. Огородники утверждают, что рано собирать урожай плохо, да и поздно - ничего хорошего. Потому нужно знать, как и когда убирать репчатый лук. Делать это стоит в конце июля. Самая подходящая погода - жаркая и сухая. Если прогадать со сроком сбора урожая, то овощ долго не пролежит.

Главное, вовремя укрыть растущий лук от ненужной влаги. Приступать к сбору урожая лучше в самых последних числах июля. Когда убирают лук с грядки, то не стоит его сильно тянуть. Лучше всего подкопать острыми вилами или хорошо наточенной штыковой лопатой.

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