Праздники сегодня, 8 августа, в России: какой православный праздник по церковному календарю

Продолжает оставаться в центре внимания большого количества людей вопрос о том, какой отмечается праздник в тот или иной день. В этом материале хотелось бы рассказать о наиболее заметных праздниках, которые выпадают на сегодня, 8 августа 2018 года.

Какой сегодня праздник в России, 08.08.2018: Всемирный день кошек

В мире, наверное, мало людей, равнодушных к кошкам - пушистым, подвижным, ласковым и очень умным домашним животным. Любовь к ним оказалась в мире настолько большой, что для всеобщих любимцев был учрежден специальный праздник Всемирный день кошек, который отмечают 8 августа.

Фелинология (от латинского felinus - кошка и греческого logos - наука) - наука о кошках - подчеркнула, что кошки - это умные животные, и если, в отличие от собак, они не приносят брошенную хозяином палку, то лишь потому, что "кошка не считает себя обязанной выполнять глупые приказы человека".

Ученые считают, что кошки, столько лет живя рядом с человеком, чувствуют себя равными с ним, и поэтому общаться с этими животными надо как с равными себе. Разговаривать уважительно и объяснять, что они делают неправильно, но ни в коем случае не наказывать. Помимо эмоций кошки еще и выполняют ряд полезных для человека функций, они истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания[en], и просто продлевают жизнь своему хозяину.

В некоторых странах кошки находятся на особом государственном положении, например, в Австрии каждой кошке, которая охраняла склады с продовольствием от мышей на протяжении нескольких лет, выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса, бульона и молока. В Китае день кошек отмечается не повсеместно, но китайцы в честь этого дня решили взять животных под особую защиту на законодательном уровне. Ранее в Китае кошек часто употребляли в пищу, но теперь, согласно новому закону, всех, кто на это отважится ждет солидный штраф или даже заключение в тюрьму на 15 суток.

Какой православный праздник сегодня, 8 августа: Ермолаев день

Это день одного из Никомидийских мучеников - Ермолая, но вспоминают тоже и других – Ермократия и Ермиппа. Жили они в ту пору начала 4 века, когда волею императора Максимилиана притеснения христиан были особенно жестоки. Никомидийские мученики были сожжены в одноименной церкви, и всего тогда погибло около 20 тысяч людей, но, как гласит легенда, трое из них спаслись от огня.

Бежав на окраину империи, они, однако, продолжали проповедовать христианство. Как-то раз близ дома одного из них - Ермолая, шел Пантолеон, в то время исповедовавший язычество, который, конечно, не знал, что станет святым мучеником Пантелеймоном. Ермолай, встретив юношу, принялся разубеждать его в языческой вере, и тот, проникнувшись его учением, стал в доме Ермолая частым гостем, пока об этом не узнали другие язычники.

Вместе с ним были схвачены Ермипп, Ермолай и Ермократ. Когда все четверо отказались приносить жертвы идолам и отрекаться от веры в единого Бога, им принялись угрожать пытками и казнью. Случилось так, что в это же время произошло землетрясение, от чего пали и разлетелись осколками многие идолы на капище, на котором происходил суд над христианами. Узнавший об этом Максимилиан повелел казнить мучеников.

Обычно этот день выдавался теплым, так что никто не медлил с жатвой, о чем говорили: "Ермолай - хлеб прибирай". Приходила также пора собирать первые яблочки, но, чтобы лакомиться ими приходилось ждать Яблочный Спас.

А вот картошка нового урожая была как раз вовремя к крестьянскому столу. Подавали ее не только вареной и жареной, с нею готовили множество блюд, к примеру, винегреты и окрошки.

Рецепт винегрета был очень прост - отваренные и нарезанные свеклу да картофель, да белую фасоль, зелень заправляли растительным маслом, солью, а, коли достаток позволял, добавляли вареной говядины. Винегрет могли подавать и горячим, для чего рубили мелко лук и селедку, добавляли протертую через сито картошку, обсыпали сухарями да запекали в печи.

Особенные качества обретали к той поре травы: "Осенние марева по травам идут, целебную мощь травам дают", "Утром прохлада росяная листья наполняет, пыль омывает, а в полдень рождается в травах целительная сила". Так что знающие люди, а уж знахари - непременно, пополняли на Ермолая запасы природных целебных даров.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







