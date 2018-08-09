Блины на молоке: рецепт тонких блинов с дырочками

Количество рецептов блинов на молоке постоянно увеличивается. Однако далеко не все из них гарантируют изумительный результат. В данном случае хотелось бы остановиться на том рецепте, который зарекомендовал себя с положительной стороны и прошел испытание временем.

Блины на молоке: рецепт тонких блинчиков

Нам понадобится:

- Мука

- Яйца

- Сахар

- Соль

- Молоко

- Сливочное масло

Как приготовить:

Замесите тесто до консистенции густого кефира, используя холодное молоко, которое вы можете достать непосредственно из холодильника. Растопите на несильном огне большой кусок сливочного масла. По объему примерно в полтора раза больше, чем яйцо, которое добавляете в тесто.

Когда растает, вливайте в тесто и быстро взбейте венчиком. Получится тесто с масляными комочками. Потому что молоко холодное и масло быстро остужается и затвердевает.

И все, выпекайте, как обычные блины. Первый, наверняка, будет комом, как и второй, но потом все остальные - просто идеально.

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