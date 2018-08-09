Икра из кабачков: рецепт вкусной кабачковой икры

Кабачковая икра представляет из себя универсальное дополнение ко многим блюдам. Особенно оно пригодится тем, кто следит за своим весом и предпочитает употреблять в пищу только проверенные продукты, которые не принесут вреда организму.
Рецепт кабачковой икры:
Нам потребуется:
• один килограмм кабачков
• один килограмм сладкого перца
• пол кило лука репки
• сто грамм масла растительного
• четыре столовые ложки 9% уксуса
• сахарный песок и соль добавляем по вкусу.
Способ приготовления:
Кабачки очищаем от кожурки и семечек, промываем и нарезаем на мелкие кубики. Очищенные лук и перец тоже измельчаем. Далее все овощи обжариваем на сковороде с участием растительного масла.
Ждем полного остывания обжаренной овощной смеси и протираем ее через сито. В протертую овощную смесь добавляем четыре столовые ложки 9% уксуса, а соль и сахар добавляем по своему вкусу.
Далее все помещаем в кастрюлю и варим овощную смесь на протяжении пятнадцати минут. В это время стерилизуем баночки и крышки. Горячую икру раскладываем по баночкам и закатываем.
Затем следует все заготовки перевернуть вверх дном, укрыть покрывалом и ожидать полного остывания, а далее поместить в темное место на хранение.
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