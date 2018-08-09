Магнитные бури в августе: расписание, влияние на человека, чем опасны

Магнитные бури на земле происходят каждый месяц по нескольку раз. Когда солнечное вещество достигает магнитного поля планеты, то оно начинает дорожать, возмущаться и колебаться. Именно данный процесс и влияет на состояние людей.

Магнитные бури в августе 2018: какого числа будут

Специалисты прогнозируют, что первая половина августа 2018 года будет спокойной в плане геомагнитных возмущений. До шестнадцатого августа ожидается продолжительное затишье, а уже семнадцатого ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Магнитная буря категории G1 пройдет 20 августа, затем 21 августа будут небольшие возмущения магнитосферы. И до конца августа магнитных бурь не прогнозируется.

Не стоит волноваться, сильного влияния на метеозависимых людей магнитные бури не окажут. Если же все-таки вы заметите подозрительные симптомы, то сразу же обратитесь к врачу.

Магнитные бури: вред человеку

Во время магнитных бурь и серьезных геомагнитных колебаний чувствительные к ним люди часто испытывают: головные боли, бессонницу, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, повышение адреналина в крови, стрессы и депрессии.

По мнению врачей, немаловажным фактором является мнительность. Считается, что лишь 10% человечества по-настоящему страдает от избыточной солнечной активности, а остальные 90%, ознакомившись с прогнозом магнитных бурь на ближайшее время, придумывают себе симптомы и верят в них. Так ли это на самом деле - решать и проверять вам самим. Мы же можем посоветовать, как вести себя во время магнитных бурь в первый летний месяц.

Негативное влияние магнитных бурь на организм человека возможно значительно уменьшить, если следовать простым рекомендациям врачей.

В периоды магнитных колебаний не следует переедать, особенно это касается жирной, соленой и острой пищи. Лучше отказаться от употребления фаст-фуда и алкоголя, чтобы уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Еще одно правило, которое положительно скажется на нашем организме, - это обильное питье. Это правило, кстати говоря, действует независимо от протекания магнитных вспышек. Чистая негазированная вода, чаи, компоты, напитки, отвары трав – окажут положительное влияние на ваш организм в периоды магнитных бурь. Крепкие чаи, кофе - напротив, сильно повлияют на сердечно-сосудистую систему, чего лучше избегать.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







