Материнский капитал в 2018 году: на что можно потратить, изменения, свежие новости

Программа поддержки российских семей под названием материнский капитал работает в нашей стране с 2007 года. Она доказала свою состоятельность, поэтому вот уже несколько лет успешно продлевается властями.

Сумма материнского капитала в 2018 году остается на уровне прошлого года и составляет 453 026 рубля. Остается на старом уровне в 2018 году и список с перечислением вариантов, по которым можно использовать материнский капитал.

Ожидаемых единовременных пособий в размере 25 тысяч рублей и доплаты к материнскому капиталу в размере 250 тысяч рублей за каждого второго ребенка ждать не стоит, хотя в кулуарах ранее муссировались слухи по данной теме.

Не принят в государстве и закон, согласно которому из материнского капитала можно оплатить покупку дорогостоящего автомобиля. Госдума отклонила его еще в первом чтении весной 2017 года.

Напомним, что данная программа распространяется на каждого следующего, появившегося за первым, ребенка в семье начиная с 2007 года. На этих детей планируется выдавать сертификаты, если доход семьи не выше 1,5 прожиточных минимума на одного человека. В таком случае из материнского капитала будут ежемесячно платить пособие, которое начисляется из размера прожиточного минимума в регионе проживания семьи.

Некоторые новшества появятся и в условиях использования сертификата на оплату образования ребенка. С этого года становится возможным заплатить из материнского капитала за детский сад или ясли, не дожидаясь того времени, пока ребенку исполнится три года. Очень существенно и такое дополнение: если раньше на обучение ребенка разрешалось потратить деньги из материнского капитала только в специальных аккредитованных организациях, то теперь такое право оказывается всем образовательным учреждениям, в которых обучаются дети.

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