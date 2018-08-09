Сырники из творога: рецепт пошаговый с фото

09.08.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сырники из творога: рецепт пошаговый с фото

Вкусные сырники из творога всегда ассоциируются у нас с приятными воспоминаниями из далекого детства, когда родители готовили их на завтрак или просто по выходным. Вообще творог богат на аминокислоты, белки, кальций и большое количество витаминов и микроэлементов, поэтому сырники с мукой и яйцами - это еще и полезно! Теперь перейдем к тому, как приготовить сырники из творога.

Нам понадобится:

Творог обезжиренный
Столовая ложка сливок
Яйцо
Сахар
Мука пшеничная
Сливочное масло
Растительное масло

Способ приготовления:

В емкость сложите творог, сахар, влейте столовую ложку сливок (если творог жирный, сливки не нужны), добавьте сахар и хорошо взбейте миксером с насадкой для крема или вилкой. Когда масса стала однородной, добавьте муку и взбивайте. Муку следует всыпать постепенно малыми порциями до тех пор, пока не получится консистенция теста, которое может держать форму.

Когда готово, скатайте из теста шар. Если тесто никак не клеится и прилипает к рукам, добавьте еще муки до тех пор, пока не получится нормальное тесто, которое не прилипает.

А потом на столешницу посыпьте муки и раскатайте колбаску. Колбаску нарежьте на небольшие порционные кусочки. В это же время поставьте на сковороде растапливаться сливочное масло. На жаре в единицу из трех. И потом кусочки переверните и немного сплющите.

Чтобы сырники не сгорели, и чтобы не сгорело сливочное масло, добавьте в него каплю растительного, а огонь поставьте на минимум. По три-четыре минуты с каждой стороны вполне достаточно.

После этого можно наслаждаться результатом. Часто сырники употребляют с вареньем, но вы можете выбрать топинг по своему усмотрению.

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