Тесто для пиццы: тонкое и мягкое тесто в домашних условиях

Пицца является очень универсальным блюдом, которое можно приготовить не только по праздничному поводу, но еще и в будни. Важной деталью любой пиццы является тесто. С помощью грамотного его замеса можно добиться потрясающих результатов.

Тонкое и мягкое тесто для пиццы: рецепт

Ингредиенты:

1. Пшеничная мука 1 кг

2. Вода очищенная питьевая 500 мл

3. Сухие дрожжи 10 г

4. Оливковое масло 50 мл

5. Соль 27 г

6. Сахар 1 ч. л.

Приготовление:

Тесто - это главное в пицце. Поэтому к его приготовлению надо подойти серьезно. Для пиццы я рекомендую использовать муку манитоба, в которой очень высокое содержание клейковины. Итальянцы называют такую муку "сильной", потому что она хорошо удерживает углекислый газ в тесте, в результате чего оно получается прочным и упругим. Можно также муку "00".

В большую миску наливаем воду (оптимальная температура 25–30?С), добавляем дрожжи и сахар - он помогает дрожжам начать работать - и перемешиваем. Всыпаем три четверти всей муки, перемешиваем, чтобы мука впитала воду.

Слишком тщательно вымешивать тесто пока не нужно. И только теперь добавляем соль, не раньше: соль не должна напрямую контактировать с дрожжами, она с ними не дружит и препятствует их размножению. Добавляем оливковое масло и начинаем вымешивать тесто, подсыпая оставшуюся муку. В зависимости от того, какую муку вы возьмете, вам может понадобиться большее или меньшее количество. Чувствуйте ваше тесто! Готовое, оно должно быть однородным и не прилипать к рукам.

Вымешиваем тесто 5-7 минут, в процессе несколько раз складываем - так клейковина лучше разовьется, и наша основа для пиццы будет пористой, воздушной.

Делаем из теста два "колобка", кладем каждый в миску и накрываем пленкой. Если хотим приготовить пиццу в этот же день, то ставим миску в теплое место, можно просто оставить при комнатной температуре. Когда тесто поднимется и увеличится в объеме в два раза, оно готово.

Смазываем противень оливковым маслом. Кладем на него по центру одну часть теста и начинаем разминать руками, растягивая по всему противню. Работаем деликатно, осторожно, не слишком надавливая. Тесто для пиццы любит руки. Скалку я не использую в пицце - и фактура выпеченного теста от этого только лучше. Когда немного растянули тесто, даем ему отдохнуть 5-10 минут. Потом растягиваем до конца, до краев противня. Тесто должно быть толщиной от 0,5 до 1 см - домашняя пицца вовсе не тонкая.

Если не торопимся, закрываем противень пленкой или полотенцем и даем тесту постоять еще 40-50 минут.

В ресторане правильную пиццу выпекают в дровяной печи, температура в которой может подниматься до 480?С. Дома мы выпекаем пиццу при температуре 230-250?С. Духовку предварительно разогреваем: она должна быть горячей, когда мы ставим в нее пиццу. Время приготовления зависит от вашей духовки, примерно 10-15 минут. Как только бортик пиццы хорошо подрумянится - она готова. В конце приготовления можно включить верхний жар.

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