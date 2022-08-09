Ученые увидели, как спят пауки

Russf Авг 9, 2022 Интересное

В течение длительного времени науке не было достоверно известно, спят ли пауки. При изучении поведения членистоногих сложность заключается в том, что невозможно сделать энцефалограмму мозга и определить уровень его активности в те или иные моменты.

Однако ученым удалось заметить, что пауки периодически подвешиваются на нитях и замирают. В эти мгновения они ведут себя аналогично млекопитающим. Ученые решили, что это и есть сон пауков. При этом закрыть глаза в привычном понимании пауки не могут в силу физиологии.

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