Вирусологи спрогнозировали сроки начала новой волны коронавируса

Russf Авг 9, 2022 Интересное

Доктор биологических наук Алексей Аграновский сообщил о том, когда ожидается следующий всплеск заболеваемости коронавирусом. По его словам, рост числа новых случаев возможен уже в ближайшее время, а именно в сентябре.

Специалист считает, что новая волна заболеваемости будет связана с усилением социальной активности россиян. В сентябре дети идут в школы, студенты — в университеты, значительная часть работающего населения возвращается из отпусков. Таким образом, образуются скопления людей, благоприятные для распространения вируса.

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